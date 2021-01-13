نانسي بيلوسي: خطر ترامب قائم ويجب إزالته

قالت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، إن الرئيس دونالد ترامب، يمثل خطرا على الولايات المتحدة الأمريكية وشعبها.

وكتبت على "تويتر" اليوم الأربعاء: "القسم الذي أداه أعضاء الكونغرس يوجب عليهم دعم الدستور والدفاع عنه"، مضيفة: "تلك هي مهمتنا في هذه اللحظة الحزينة".

وتابعت: "دونالد ترامب ارتكب انتهاكا غير مسبوق في تاريخ الكونغرس".

وأكملت بيلوسي: "يجب أن نتحرك لإزالة هذا الخطر الواضح الذي لا يزال قائما لأنه يهدد حياتنا ودولتنا".

The oath that members of Congress take to support and defend our Constitution defines our duty in this sad moment. Donald Trump committed an unprecedented violation of his oath of office.



We must remove this clear and present danger to our lives and the life of our republic. pic.twitter.com/JR31FeaX84 — Nancy Pelosi (@TeamPelosi) January 13, 2021

ويقول الديمقراطيون في مجلس النواب الأمريكي، إن ترامب ارتكب جريمة شنيعة بشكل خاص ضد البلاد، من خلال التحريض للهجوم على مبنى الكابيتول في محاولة لإلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020".

وكانت بيلوسي قد أعلنت في أعقاب أعمال الشغب التي وقعت الأسبوع الماضي وأسفرت عن سقوط 5 قتلى، أنها "تحدثت مع الموظفين المسؤولين عن البيت الأبيض، بشأن الإجراءات الاحترازية، لمنع ترامب مع القيام بأعمال عدائية أو شن ضربة نووية".

وأوضحت أنها ناقشت معهم الاحتياطات الواجب اتخاذها لمنع ترامب، من الوصول إلى رموز الإطلاق الخطيرة لهذه الحقيبة.

ويسعى الديمقراطيون لعزل دونالد ترامب من الرئاسة في الأيام الأخيرة قبل تركه منصبه رسميا، على خلفية اقتحام أنصار ترامب لمبنى الكابيتول يوم الأربعاء الماضي، عقب تصريحات رفض فيها من جديد الاعتراف بهزيمته في الانتخابات.

لكن ترامب أكد أنه لا يشعر بالقلق من التعديل الـ25 من الدستور، الذي يتيح عزله من مصبه، وذلك في سياق الحراك الديمقراطي في الكونغرس إثر حادثة اقتحام الكابيتول من قبل أنصاره.