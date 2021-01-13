الأجواء خارج مبنى الكابيتول تزامنا مع تصويت المجلس لعزل ترامب... فيديو

تبث وكالة "سبوتنيك" مباشرة الأجواء من خارج مبنى الكابيتول الأمريكي في واشنطن العاصمة، اليوم الأربعاء، حيث من المقرر أن يصوت مجلس النواب على محاكمة الرئيس دونالد ترامب في أعقاب الفوضى التي وقعت الأسبوع الماضي في مبنى الكابيتول.

في وقت سابق من اليوم، أصدر مجلس النواب الذي يسيطر عليه الديمقراطيون قرارًا يحث نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس على تطبيق القسم 4 من التعديل الخامس والعشرين لعزل الرئيس دونالد ترامب من منصبه، لدوره المزعوم في أعمال الشغب في الكابيتول.

في يوم الإثنين ، 11 يناير، قدم أعضاء مجلس النواب الأمريكي طلبا لعزل الرئيس الحالي دونالد ترامب، متهمين إياه بـ"التحريض على التمرد" في أعقاب الفوضى في الكابيتول في 6 يناير.

يذكر أن هذه هي العملية لعزل دونالد ترامب ليست الأولى، ففي سبتمبر/ أيلول 2019، فتح مجلس النواب الذي يقوده الديمقراطيون تحقيقًا لعزل ترامب، بشأن محاولته المزعومة لطلب مساهمة أجنبية في حملته الرئاسية باستخدام المساعدات العسكرية الأمريكية لأوكرانيا كأداة سياسية.

في فبراير 2020، برأ مجلس الشيوخ ذي الأغلبية الجمهورية ترامب من تهم إساءة استخدام السلطة وعرقلة عمل الكونغرس.