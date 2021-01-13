الولايات المتحدة تفرض عقوبات جديدة على 3 أفراد و16 كيانا لـ"صلتهم بإيران"

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الأربعاء، فرض عقوبات جديدة على 3 أفراد و16 كيانا على خلفية صلتهم بإيران.

وقالت إدارة مراقبة الأصول الأجنبية في الخزانة الأمريكية، في بيان اليوم، "بهدف مكافحة الإرهاب أدرجنا هذه الشخصيات والكيانات المرتبطة بإيران على قائمة عقوبات أوفاك".

Treasury targets billion dollar foundations controlled by Iran’s Supreme Leader https://t.co/KaDH7Pe2O6 — Treasury Department (@USTreasury) January 13, 2021

وشملت العقوبات 3 أفراد أبرزهم رجل الدين المقرب من المرشد الإيراني أحمد مروي، بالإضافة إلى محمد مخبر، رئيس لجنة تنفيذ أوامر الإمام الخميني.

كما شملت العقوبات الأمريكية الجديدة ضد طهران 16 كيانا اقتصاديا أبرزها مؤسسة "آستان القدس رضوي" وجميع الشركات التابعة لها، والتي تعد ثاني أكبر مؤسسة اقتصادية في البلاد بعد الحكومة وتتبع المرشد الإيراني علي خامنئي، بالإضافة إلى شركة تطوير صناعة النفط والغاز برشیا وأيضا شركة بارس المساهمة للنفط.

هذا وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، يوم الجمعة الماضي، فرض عقوبات على رئيس هيئة الحشد الشعبي في العراق فالح الفياض. وقالت الوزارة في بيان إن الفياض كان عضوا في خلية الأزمة التي كونت في أواخر عام 2019، والتي تألفت بشكل أساسي من قيادات فصائل الحشد الشعبي، من أجل قمع المحتجين العراقيين، بدعم من فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني.