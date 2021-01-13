وزارة العدل: لن نتسامح مع أي محاولة لعرقلة انتقال السلطة لبايدن... فيديو

حذر جيفري روزن، القائم بأعمال وزير العدل الأمريكي، من شن المزيد من الهجمات في البلاد في الوقت الذي يستعد فيه الرئيس المنتخب جو بايدن لتولي السلطة.

وحث روزن في تسجيل مصور، المواطنين على إبلاغ أي معلومات عن هجمات محتملة أو تهديدات أخرى قبل تنصيب بايدن يوم 20 يناير/ كانون الثاني.

ويأتي التسجيل الذي صدر في وقت مبكر من صباح اليوم الأربعاء، في الوقت الذي يستعد فيه مسؤولو إنفاذ القانون الاتحاديون لمواجهة المزيد من العنف المحتمل مع التخطيط لتنظيم احتجاجات أخرى.

وقال روزن: "أريد أن أوجه رسالة واضحة لأي شخص يفكر في العنف أو التهديد بالعنف أو أي سلوك إجرامي آخر:

لن نتسامح على الإطلاق مع أي محاولة لعرقلة الانتقال السلمي للسلطة" بما في ذلك "محاولات احتلال المباني الحكومية بالقوة".

واستدعت السلطات الأمريكية 15 ألفا من قوات الحرس الوطني، بعضهم مسلحون، إلى واشنطن العاصمة لتأمين المدينة قبل تنصيب بايدن مع إقامة سياج حول منطقة مبنى الكونغرس واتخاذ إجراءات أمنية أخرى.

وكان متمردون من أنصار الرئيس دونالد ترامب قد هاجموا مبنى الكونغرس الأسبوع الماضي.