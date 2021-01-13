بدء تطعيم المواطنين البرازيليين بلقاح "سبوتنيك V" الروسي

موسكو - سبوتنيك. وجاء على صفحة اللقاح الروسي على موقع تويتر للتغريدات القصيرة: "صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي وشركة "يونياو كيميكا" يبدآن تطعيم المواطنين البرازيليين بلقاح "سبوتنيك V". وقد تلقى اللقاح عشرون موظفا برازيليا يعملون بالسفارة لدى روسيا".

RDIF, União Quimica are starting vaccination of Brazil’s population with Sputnik V. First 20 Brazilians working at the embassy in Russia are already being vaccinated. — Sputnik V (@sputnikvaccine) January 13, 2021

كما بدأت شركة "يونياو كيميكا"، إنتاج اللقاح الروسي "سبوتنيك V" ضد فيروس فيروس كورونا في البرازيل، مع تقديم طلب طارئ هذا الأسبوع.

BREAKING: União Quimica started production of Sputnik V vaccine in Brazil in January 2021. RDIF provided all the necessary documentation and materials. RDIF, União Quimica will apply for an emergency use authorization for Sputnik V in Brazil this week. https://t.co/XUUXTOPjTu — Sputnik V (@sputnikvaccine) January 13, 2021

وقال الموقع الرسمي للقاح عبر صفحته الرسمية على موقع "تويتر" اليوم الأربعاء "بدأت شركة "يونياو كيميكا" إنتاج لقاح "سبوتنيك "V" في البرازيل في يناير 2021. قدم صندوق الاستثمار المباشر الروسي جميع الوثائق والمواد اللازمة... سيقدم الصندوق الروسي وشركة "يونياو كيميكا" طلبًا للحصول على تصريح استخدام طارئ للقاح "سبوتنيك V" في البرازيل هذا الأسبوع".

كما وافق صندوق الاستثمار المباشر الروسي وإحدى شركات الأدوية الرائدة في البرازيل "يونياو كيميكا" على تزويد البلاد بـ 10 ملايين جرعة من أول لقاح مسجل في العالم ضد فيروس كورونا "سبوتنيك V" في الربع الأول من عام 2021.

تم التوصل إلى هذا الاتفاق في اجتماع بين الرئيس التنفيذي لصندوق الاستثمار المباشر الروسي كيريل ديميترييف ورئيس União Química Fernando De Castro Marques اليوم. ناقش الطرفان النقاط الرئيسية للتعاون بشأن اللقاح والخطوات المشتركة الأخرى لمكافحة الوباء.