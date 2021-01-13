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    رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي

    بيلوسي في افتتاحية جلسة مساءلة ترامب: الرئيس حرض على "العصيان المسلح" ورحيله "أمر واجب"

    © REUTERS / J. Scott Applewhite
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    قالت نانسي بيلوسي، رئيسة مجلس النواب الأمريكي، اليوم الأربعاء 13 يناير/كانون الثاني، في افتتاحية جلسة مساءلة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إنه حرض على "العصيان المسلح".

    وجاءت تصريحات بيلوسي، في افتتاحية جلسة مساءلة ترامب التي نقلتها وكالة "رويترز"، بعد الهجوم العنيف الذي وقع الأسبوع الماضي على مبنى الكونغرس الأمريكي "الكابيتول".

    ودعت رئيسة مجلس النواب الأمريكي أعضاء المجلس إلى مساءلة الرئيس دونالد ترامب، وقالت إنه يجب أن يحاسب على تحريضه على الهجوم العنيف الذي وقع الأسبوع الماضي على الكونغرس.

    إعادة انتخاب نانسي بيلوسي رئيسة لمجلس النواب الأمريكي
    © REUTERS / LEAH MILLIS
    نانسي بيلوسي: خطر ترامب قائم ويجب إزالته

    وأضافت بيلوسي في بداية مناقشة مجلس النواب مساءلة ترامب بعد أحداث السادس من يناير/كانون الثاني، والتي خلفت خمسة قتلى: "نعلم أن رئيس الولايات المتحدة حرض على هذا التمرد، هذا العصيان المسلح على دولتنا".

    وتابعت رئيسة مجلس النواب الأمريكي: "(ترامب) لا بد أن يرحل. إنه خطر واضح وقائم على هذا البلد الذي نحبه جميعا".

    وكانت بيلوسي قد قالت في وقت سابق إن ترامب يمثل حاليا خطر على الولايات المتحدة الأمريكية.

    وتابعت في تغريدة عبر حسابها على موقع "تويتر": "القسم الذي أداه أعضاء الكونغرس يوجب عليهم دعم الدستور والدفاع عنه"، مضيفة: "تلك هي مهمتنا في هذه اللحظة الحزينة".

    وتابعت: "دونالد ترامب ارتكب انتهاكا غير مسبوق في تاريخ الكونغرس".

    وأكملت بيلوسي: "يجب أن نتحرك لإزالة هذا الخطر الواضح الذي لا يزال قائما لأنه يهدد حياتنا ودولتنا".

    ويقول الديمقراطيون في مجلس النواب الأمريكي، إن ترامب ارتكب جريمة شنيعة بشكل خاص ضد البلاد، من خلال التحريض للهجوم على مبنى الكابيتول في محاولة لإلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020".

    وكانت بيلوسي قد أعلنت في أعقاب أعمال الشغب التي وقعت الأسبوع الماضي وأسفرت عن سقوط 5 قتلى، أنها "تحدثت مع الموظفين المسؤولين عن البيت الأبيض، بشأن الإجراءات الاحترازية، لمنع ترامب من القيام بأعمال عدائية أو شن ضربة نووية".

    الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يرفض مصافحة رئيس مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي
    © REUTERS / LEAH MILLIS
    بيلوسي تكشف الخطوة المقبلة لعزل ترامب

    وأوضحت أنها ناقشت معهم الاحتياطات الواجب اتخاذها لمنع ترامب، من الوصول إلى رموز الإطلاق الخطيرة لهذه الحقيبة.

    ويسعى الديمقراطيون لعزل دونالد ترامب من الرئاسة في الأيام الأخيرة قبل تركه منصبه رسميا، على خلفية اقتحام أنصار ترامب لمبنى الكابيتول يوم الأربعاء الماضي، عقب تصريحات رفض فيها من جديد الاعتراف بهزيمته في الانتخابات.

    لكن ترامب أكد أنه لا يشعر بالقلق من التعديل الـ25 من الدستور، الذي يتيح عزله من مصبه، وذلك في سياق الحراك الديمقراطي في الكونغرس إثر حادثة اقتحام الكابيتول من قبل أنصاره.

    انظر أيضا:

    صحيفة: ترامب غادر واشنطن مصطحبا الحقيبة النووية
    ترامب يحذر بايدن من اتخاذ إجراءات لعزله من منصبه
    نيويورك تنهي عقودها مع مؤسسة ترامب
    نانسي بيلوسي: خطر ترامب قائم ويجب إزالته
    الأجواء خارج مبنى الكابيتول تزامنا مع تصويت المجلس لعزل ترامب... فيديو
    الكلمات الدلالية:
    أخبار الكونغرس, الكونغرس, عزل ترامب, مساءلة ترامب, مجلس النواب الأمريكي, نانسي بيلوسي
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