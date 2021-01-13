متحدث باسم ماكونيل: مجلس الشيوخ لن ينعقد هذا الأسبوع لمساءلة ترامب

أعلن متحدث باسم زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ الأمريكي، السناتور الجمهوري ميتش ماكونيل، أن ماكونيل لن يستخدم صلاحياته بما يخص مساءلة دونالد ترامب.

وقال المتحدث في تغريدة على "تويتر"، اليوم الأربعاء، إن "ماكونيل لن يستخدم صلاحياته الطارئة لإصدار أمر بانعقاد فوري للمجلس هذا الأسبوع بينما يمضي مجلس النواب قدما في تصويته على مساءلة الرئيس دونالد ترامب".

وبحسب "رويترز"، من المتوقع أن يصوت مجلس النواب اليوم الأربعاء على مساءلة ترامب بعد أعمال الشغب التي شهدها مبنى الكونغرس الأسبوع الماضي، وقال القادة الديمقراطيون في المجلس إنهم قد يرفعون ذلك إلى مجلس الشيوخ في وقت قريب قد يكون الأسبوع الجاري.

وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، صوت مجلس النواب الأمريكي، بالأغلبية على آلية التصويت لمساءلة الرئيس النتهية ولايته دونالد ترمب، وذلك بعد أن أقرت لجنة القواعد التابعة للمجلس قواعد المناقشة والتصويت.

وبذلك تحال القضية إلى مجلس الشيوخ، وقد تستمر تلك القضية لأسابيع حتى بعد رحيل ترامب من البيت الأبيض.

يذكر أنه على الرغم من إعلان نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس في رسالة وجهها إلى رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، مساء أمس، رفضه تفعيل التعديل 25 من الدستور الذي يؤدي إلى عزل ترمب، صوت مجلس النواب، اليوم الأربعاء، بإجماع 220 صوتا على مشروع يدعو بنس إلى تفعيل تلك المادة.

وكان الآلاف من أنصار ترامب اقتحموا مبنى الكونغرس الأسبوع الماضي، ما دفع أعضاءه الذين كانوا يشاركون في جلسة المصادقة على فوز الرئيس المنتخب جو بايدن بالرئاسة إلى الاختباء، في هجوم مروع على الديمقراطية الأميركية خلف خمسة قتلى.

وألقت السلطات القبض على عشرات ممن هاجموا ضباط الشرطة وسرقوا أجهزة كمبيوتر وحطموا النوافذ في مبنى الكابيتول لدورهم في أعمال العنف، كما فتح مسؤولون 25 تحقيقا استنادا لقانون الإرهاب المحلي.