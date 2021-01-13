برسالة نصية.. ترامب يدعو أنصاره إلى الهدوء وتجنب العنف

دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، أنصاره إلى الهدوء، وتجنب اللجوء إلى العنف.

وقال ترامب في بيان نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" إنه "في ضوء تقارير عن مزيد من المظاهرات، أحث على ألا يكون هناك عنف أو خروج عن القانون أو تخريب من أي نوع".

وأضاف في البيان الذي أصدره البيت الأبيض وأرسل في رسائل نصية لأنصار ترامب:" هذا ليس ما أمثله وليس ما تمثله أمريكا. أدعو جميع الأمريكيين إلى المساعدة في تخفيف التوتر وتهدئة الأعصاب. شكرا لكم".

يأتي هذا في ظل تحول وسط العاصمة واشنطن إلى ثكنة عسكرية قبل تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن في 20 يناير/ كانون الثاني.

وقبل ساعات، حذر جيفري روزن، القائم بأعمال وزير العدل الأمريكي، من شن المزيد من الهجمات في البلاد.

وقال روزن: "أريد أن أوجه رسالة واضحة لأي شخص يفكر في العنف أو التهديد بالعنف أو أي سلوك إجرامي آخر: لن نتسامح على الإطلاق مع أي محاولة لعرقلة الانتقال السلمي للسلطة" بما في ذلك "محاولات احتلال المباني الحكومية بالقوة".

واستدعت السلطات الأمريكية 15 ألفا من قوات الحرس الوطني، بعضهم مسلحون، إلى واشنطن العاصمة لتأمين المدينة قبل تنصيب بايدن مع إقامة سياج حول منطقة مبنى الكونغرس واتخاذ إجراءات أمنية أخرى. وكان متمردون من أنصار الرئيس دونالد ترامب قد هاجموا مبنى الكونغرس الأسبوع الماضي.