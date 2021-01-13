بتهمة التحريض على التمرد.. مجلس النواب يصوت لصالح مساءلة ترامب

صوت مجلس النواب الأمريكي، مساء اليوم الأربعاء لصالح قرار لمساءلة الرئيس دونالد ترمب، من أجل غزله.

وجاء قرار تصويت مجلس النواب لصالح مساءلة ترامب بتهمة التحريض على التمرد في حصار الكونغرس الأسبوع الماضي.

وينص القرار على أن تصرفات ترامب تتماشى مع الصيغة الدستورية "للجرائم والجنح الخطيرة" التي يمكن مساءلة الرئيس الأمريكي بسببها.

وانضم عشرة جمهوريين إلى 222 ديمقراطيا في التصويت لصالح مساءلة ترامب التي تمهد الطريق لمحاكمته في مجلس الشيوخ.

ومع تبنى مجلس النواب قرار المساءلة، يصبح ترامب أول رئيس أمريكي يواجه المساءلة مرتين من أجل عزله. ولم يسبق أن عزل رئيس أمريكي من منصبه من خلال المساءلة.

وتفتح هذه الخطوة الباب أمام مجلس الشيوخ لمنع ترامب من تقلد الرئاسة مجددا في حال إدانته.

وبعد المصادقة على مشروع القانون حول مساءلة ترامب سيتم إرسال الوثيقة إلى مجلس الشيوخ، الغرفة العليا للكونغرس التي يهيمن فيها الجمهوريون.

ويتهم الديمقراطيون، الذين يهيمنون في مجلس النواب، الغرفة السفلى للكونغرس، ترامب بالتحريض على التمرد، عبر الخطاب الذي ألقاه يوم 6 يناير ويعتبر على نطاق واسع أنه حث أنصاره على اقتحام مقر الكونغرس.