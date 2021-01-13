"احتيالي".. "تليغرام" يحذر من حساب مزور لترامب في التطبيق

حذرت إدارة تطبيق التواصل الاجتماعي "تليغرام" المستخدمين من التعامل مع حساب مزور في منصتها، يعود أو منسوب للرئيس الأمريكي الحالي، دونالد ترامب، بدعوى أنه احتيالي.

ووضعت إدارة تطبيق "تليغرام" على الحساب "المحتال" لترامب، علامة معينة تفيد بأن هذا الحساب "احتيالي"، قائلة: "تحذير: أبلغ الكثير من المستخدمين بأن هذا الحساب احتيالي. رجاء كونوا حذرين، خاصة في حال طلب منكم أموالا".

واحتل تطبيق "تليغرام"، الماسنجر الذي يحترم خصوصية المستخدمين، المرتبة الثانية بين التطبيقات الأكثر تنزيلاً في الولايات المتحدة بعد الحجب المتزايد في الولايات المتحدة.

is this Trump’s telegram account and if it is why the “SCAM” sign @telegram pic.twitter.com/rJqdbMH0Gu — LC092K GIANT VOICE (@Lc092K) January 13, 2021

ويأتي ذلك بعد تحديث تطبيق "الواتساب" سياسة الخصوصية التي تجبر المستخدم الموافقة على مشاركة بياناته الخاصة مع شركات تابعة لـ"فيسبوك".

وبحسب صحيفة "تلغراف"، حدث ذلك يوم الأحد بعد أن حجبت مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تويتر وانستغرام حسابات الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وإزالة شركتي "آبل" و"غوغل" تطبيق "بارلر"، الذي تمتع بشعبية بين مؤيدي ترامب، من متاجر التطبيقات.

وأفادت أستاذة دراسات المعلومات بجامعة ماريلاند، جين غولدباك، للصحيفة لأن تلغرام قد يصبح "ملجأً لمدة أطول" لمؤيدي ترامب، لأن احتمال حجبه أقل من تطبيق "بارلر"، الذي استخدمته فقط المجموعات اليمين المتطرف ما سمح لشركتي "آبل" و"غوغل" بالسيطرة عليه.

وكان مؤسس تليغرام، بافل دوروف، قد أعلن استعداد تطبيق تلغرام للحجب من قبل الشركتين المذكورتين، حيث سيتمكن المستخدمون من استخدام البرنامج عبر متصفح الإنترنت، وسيكون نسخة ويب مريحاً للاستخدام عبر الهاتف.