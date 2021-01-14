قبل الانتخابات الرئاسية فيها... دولة أفريقية تغلق حسابات "فيسبوك" ورئيسها يعلق

أغلقت الحكومة الأوغندية حسابات "فيسبوك" في البلاد، مساء أمس الأربعاء، قبل ساعات من إجراء الانتخابات الرئاسية.

وأفادت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، في وقت متأخر من مساء أمس الأربعاء، بأن أوغندا أغلقت حسابات "فيسبوك" قبل ساعات من توجه المواطنين الأوغنديين لصناديق الاقتراع لاختيار رئيس جديد، فضلاً عن ممثلي البرلمان والحكومة المحلية، حيث يتنافس الرئيس يويري موسيفيني، الذي يحكم البلاد منذ عام 1986، مع العديد من المنافسين.

ومن المقرر أن يتوجه الأوغنديون إلى صناديق الاقتراع، اليوم الخميس، 14 كانون الثاني/ يناير، لانتخاب الرئيس المقبل للبلاد، في ظل إغلاق الحكومة لـ"فيسبوك"، بعد يومين من إغلاق موقع "فيسبوك"، الإثنين الماضي، حسابات تخص مسؤولين في الحكومة الأوغندية متهمين بالسعي للتلاعب بالنقاش العام قبل انتخابات اليوم الخميس، في البلاد.

وذكرت الصحيفة الأمريكية أن الرئيس يويري موسيفيني، قد اتهم شركة "فيسبوك" بـ "الغطرسة" بعد أن أزالت حسابات وصفحات مزيفة مرتبطة بحملته الانتخابية، حيث أوضح في خطاب متلفز إنه أصدر تعليمات لحكومته بإغلاق "فيسبوك" إلى جانب وسائل التواصل الاجتماعي الأخرى، على الرغم من أن "فيسبوك" هو الوحيد الذي ذكره.

وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي، اتهمت السلطات الأوغندية "فيسبوك" بالتدخل في استطلاعات الرأي الخاصة بالانتخابات.

ويحكم يويري موسيفيني، أوغندا، منذ عام 1986، إلا أنه مستمرا في الترشح. فيما ظهر خلال الفترة الأخيرة المرشح الرئاسي، نجم البوب بوبي واين، كأقوى منافس للرئيس موسيفيني.