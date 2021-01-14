إيران تكشف عن خطوة جديدة مع تركيا بشأن الحدود المشتركة

أكد قائد حرس الحدود التابع لقوى الأمن الداخلي الإيراني، العميد أحمد علي كودرزي، بأن بلاده تقوم بالتنسيق مع تركيا في مجال توفير الأمن للمناطق الحدودية، لافتا إلى أن هذا التعاون سيتعزز مستقبلا.

وأفادت وكالة "إرنا"، صباح اليوم الخميس، أن تصريحات كودرزي جاءت بعد اجتماع عقده عبر "الفيديو كونفرانس" مع قائدي حرس الحدود في محافظتي أذربيجان الغربية (شمال غرب إيران) وكردستان (غرب إيران) وقائد قوات الدرك التركية.

وقال كودرزي:

تم البحث خلال هذه المحادثات حول القضايا الأمنية والإشكاليات الجزئية المحتملة في الحدود.

وأشار إلى أن تبادل المعلومات من شأنه تعزيز الأمن في المنطقة، وبأن هنالك تنسيق على مستوى عال بين إيران وتركيا وتقرر أن يكون هناك اتصالات وثيقة بين حرس حدود الجانبين في حال وقوع أي حدث على الحدود بين البلدين ومعالجة المشكلة بالتعاون معا.

ولفت قائد حرس الحدود الإيراني إلى وجود إشكاليات من ضمنها التسلل للحدود ودخول السلاح والعتاد إلى داخل البلاد، وأنشطة جماعات مناهضة لبلاده في الحدود، مؤكدا أنه تم الاتفاق على إجراءات التنسيقات اللازمة لإدارة هذه الحالات.

ونوه العميد كودرزي إلى أنه ناقش مع الجانب التركي وجهات النظر حول ملف استرداد المجرمين بين البلدين، كما تم اتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا المجال لتبادل المعلومات مع الدول الجارة الأخرى.