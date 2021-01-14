تراجع حجم التبادل التجاري بين روسيا والصين العام الماضي بنسبة 2.9 بالمئة

أفادت الإدارة العامة للجمارك في الصين، اليوم الخميس، بأن حجم التبادل التجاري بين روسيا والصين تراجع العام الماضي بنسبة 2.9 في المئة، مقارنة مع عام 2019 وبلغ 107.76 مليار دولار.

موسكو، 14 يناير - سبوتنيك . وتعافت الصادرات الصينية إلى روسيا خلال الفترة المشمولة بالتقرير بنسبة 1.7 بالمئة من حيث القيمة السنوية وبلغت 50.58 مليار دولار، بينما انخفضت الإمدادات من روسيا إلى الصين بنسبة 6.6 بالمئة إلى 57.18 مليار دولار.

وفي نهاية عام 2019، ازداد حجم التجارة بين روسيا والصين بنسبة 3.4 في المئة، متخطياً بذلك رقما قياسيا يبلغ نحو 110.75 مليار دولار.

وفي السياق نفسه، أعلنت مصلحة الجمارك الصينية، اليوم الخميس، أن حجم التبادل التجاري بين الصين والولايات المتحدة ارتفع في 2020 بنسبة 8.3 بالمئة إلى 586.72 مليار دولار أمريكي، بالمقارنة مع الفترة نفسها من عام 2019.

وفقًا لبيانات الجمارك الصينية، فقد ارتفع حجم الصادرات من الصين إلى الولايات المتحدة في الفترة من يناير/كانون الثاني، إلى ديسمبر/كانون الأول 2020 بنسبة 7.9 بالمئة إلى 451.81 مليار دولار.

في حين استوردت الولايات المتحدة سلع إلى الصين بقيمته 134.9 دولار مليار، بزيادة 9.8 بالمئة، بالمقارنة مع الفترة نفسها من عام 2019.