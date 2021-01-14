احتجاجات آلاف الموظفين بعد فقدان عملهم بسبب إغلاق شركة فورد مصانعها بشكل مفاجئ

أعلنت شركة فورد للسيارات بشكل مفاجئ إغلاق ثلاثة مصانع، ما سيؤدي إلى فصل خمسة آلاف عامل.

واحتج الآلاف من العمال البرازيليين في شركة "فورد موتور" على فقدان وظائفهم وإغلاق المصانع دون سابق إنذار، وألقوا باللوم على الرئيس جايير بولسونارو لتفاقم الوضع الاقتصادي وسط جائحة "كوفيد-19".

وتظاهر نحو ثلاثة آلاف عامل أمام مصنع فورد في مدينة كاماكاري بولاية باهيا شمال شرقي البرازيل، بينما تجمع نحو خمسمئة عامل أمام مصنع في مدينة تاوباتي بساو باولو، بالإضافة إلى احتجاجات في المصنع الثالث في مدينة بيلو هوريزونتي.

VIDEO: Some 3,000 Ford employees in protective facemasks gather at Ford's plants at Camacari in northeast Brazil, after the carmaker announced the pending closure of its three Brazilian factories pic.twitter.com/0AIEtSfqVu — AFP News Agency (@AFP) January 13, 2021

ووصف رئيس اتحاد عمال قطاع المعادن في باهيا، جوليو بومفيم، الإغلاق بأنه "جريمة" ضد 12 ألف وظيفة، وحث السلطات على التحقيق في ائتمانات الدولة والإعفاءات الضريبية الممنوحة للشركة.

وأضاف: "أخبرنا المسؤولون التنفيذيون في شركة فورد بأن الإغلاق يرجع إلى عدم الاستقرار الاقتصادي وحالة عدم اليقين لدى الحكومة الفيدرالية".

VIDEO: Thousands protest closure of Ford factories in Brazil.



Some 3,000 employees gather at the Ford plant at Camacari in Brazil, after the carmaker announced the closure of its three Brazilian factories. "I received the news yesterday afternoon like a bomb," says one employee pic.twitter.com/1QxMDnOShK — AFP News Agency (@AFP) January 13, 2021

وقال رئيس الغرفة السفلى لشركة فورد رودريغو مايا: "الإغلاق هو رد فعل على افتقار الحكومة البرازيلية للمصداقية والقواعد الواضحة والأمن القانوني".

واتهم بولسونارو الشركة في الكذب وعدم الإصراح بقرارها، وقال: "أتأسف لفقدان 5000 شخص وظائفهم... ولكن ما الذي تريده شركة فورد؟ لقد كذبوا، وأرادوا الاستمرار في تلقي إعانات مالية"، لافتا إلى أن الشركة تريد إعانات قدرها 3.8 مليار دولار، وهو ما يرفضه.

وقال الرئيس التنفيذي الجديد لشركة فورد، جيم فارلي، ومقرها الولايات المتحدة في بيان: "نعلم أن هذه إجراءات صعبة للغاية، ولكنها ضرورية، لخلق عمل صحي ومستدام".

وسيكون على فورد دفع نفقات تبلغ 4.1 مليار دولار أمريكي مقابل عمليات إنهاء العقود والإعفاءات الضريبية والاتفاقيات التجارية.

Ford Motor Co said it will close its three plants in Brazil this year and take pretax charges of about $4.1 billion as the COVID-19 pandemic amplified the company’s under use of its manufacturing capacity. Sumit Chaturvedi (@joinsumit) brings you the story pic.twitter.com/qeSNT6PVyw — WION (@WIONews) January 12, 2021

قال مسؤولون في شركة فورد إن مبيعات السيارات الصناعية انخفضت بنسبة 26 في المئة في البرازيل العام الماضي، ومن غير المتوقع أن تنتعش إلى مستويات 2019 حتى عام 2023. وتعتبر عمليات الإغلاق جزءًا من استراتيجية الشركة تحقيق 8 في المئة من هوامش الإنتاجية العالمية.

ولدى فورد مصنعان آخران في أمريكا الجنوبية أحدهما في الأرجنتين وآخر في أوروغواي. وصرحت فورد أن المصنعين لن يتأثران وسيستمران في العمل.