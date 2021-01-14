"سناب شات" يغلق حساب ترامب بشكل نهائي

قررت إدارة شركة "سناب" حظر حساب الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، على تطبيقها "سناب شات" بشكل دائم ونهائي.

وقالت الشركة إن قرارها بحظر حساب ترامب نهائيا جاء "حفاظا على السلامة العامة، واستنادا إلى محاولات ترامب لنشر معلومات مضللة وخطاب الكراهية والتحريض على العنف"، حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية.

وكان تطبيق "سناب شات" قد أعلن، يوم الجمعة الماضي، تعليق حساب دونالد ترامب، إلى أجل غير مسمى.

وقال متحدث باسم تطبيق "سناب شات"، إن الشركة "قلقة بشأن الخطاب الصادر عن ترامب والهجمات التي يشنها على المؤسسات الديمقراطية"، بحسب صحيفة "ذي هيل".

في وقت سابق، أغلق كل من "تويتر" و"فيسبوك" و"سناب" مؤقتا حسابات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حيث سارع عمالقة التكنولوجيا لكبح مزاعمه بشأن الانتخابات الرئاسية، وسط أعمال شغب في العاصمة واشنطن.

وأزال "تويتر" 3 تغريدات لترامب "نتيجة الوضع العنيف غير المسبوق والمستمر في واشنطن"، بعد أن اقتحم المتظاهرون المؤيدون لترامب مبنى الكابيتول الأمريكي، في محاولة لإجبار الكونغرس على منع التصديق على انتخاب الديمقراطي جو بايدن.

في كانون الأول / ديسمبر 2017، تم حظر صفحات "إنستغرام" و"فيسبوك" الخاصة بقديروف، بسبب العقوبات التي فرضتها عليه الحكومة الأمريكية وبعد 11 شهرا، تم رفع الحظر عن حساب رئيس الشيشان لفترة وجيزة. وفي وقت لاحق، وصف المتحدث باسم "إنستغرام"، العودة المؤقتة لصفحة قديروف بأنه خطأ، وتم حظرها مرة أخرى في أيار / مايو 2020.