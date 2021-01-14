الهند تبدأ بالتطعيم ضد فيروس كورونا بثلاثة آلاف مركز في البلاد

تبدأ الهند بالتطعيم ضد فيروس "كورونا" المستجد، يوم السبت المقبل في 3000 مركز، وسيتوسع ذلك بحلول نهاية الشهر ويرتفع عدد المراكز إلى 5000 في البلاد.

وذكرت صحيفة "تايمز أوف أنديا"، نقلاً عن مسؤول حكومي: "سنبدأ بـ 3000 موقع ونتوسع إلى 5000 خلال الأسبوعين المقبلين. هدفنا هو زيادة هذا العدد إلى 12000 موقع أو أكثر بحلول شهر آذار/مارس المقبل، مع استقرار البرنامج وزيادة الإمدادات. هذه عملية ديناميكية، وفي هذه المرحلة الهدف هو ضمان أن كل شيء يسير بسلاسة واكتساب الناس الثقة".

وبحسب الأرقام الرسمية، في اليوم الأول من التطعيم، سيحصل نحو 100 شخص على اللقاح في كل نقطة من نقاطهم. ولتجنب الالتباس، ستتوفر علامة تجارية واحدة فقط في كل موقع محدد - لقاح "أكسفورد" كوفيشيلد أو كوفاكسين المحلي.

وأضاف المسؤول: "هذا يضمن أن المتلقين يتم تطعيمهم بنفس الاسم التجاري عند عودتهم للجرعة الثانية، وهو أمر مهم للغاية. كما أنه يساعد على تجنب أي حالة خلاف من خلال منعهم من اختيار إحدى العلامتين التجاريتين المعتمدتين".

وحددت السلطات الهندية بدء المرحلة الأولى من التطعيم الشامل في 16 كانون الثاني/يناير. وبحسب المكتب الصحافي التابع للحكومة، فإن أول من يتلقى اللقاح سيكون نحو 30 مليون عامل طبي ومن يساعدهم في مكافحة فيروس كورونا. بالإضافة إلى ذلك، سيتلقى اللقاح، الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 50 عاماً والأشخاص المصابين بأمراض مصاحبة وستطال هذه الموجة من التطعيمات نحو 270 مليون شخص.