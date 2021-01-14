بدء عملية التطعيم ضد فيروس "كوفيد-19" في القاعدة العسكرية الروسية في أرمينيا

أفاد المكتب الإعلامي بقيادة المنطقة العسكرية الجنوبية الروسية، اليوم الخميس، بأنه قد انطلقت عملية تطعيم الأفراد ضد عدوى فيروس "كوفيد-19" في القاعدة العسكرية الروسية المتمركزة في أرمينيا.

يريفان - سبوتنيك. وقال المكتب في بيان بهذا الشأن: "إنه قد انطلقت عملية تطعيم الأفراد بالمكون الأول من اللقاح ضد عدوى فيروس كوفيد-19، وهو لقاح "سبوتنيك-V" في القاعدة العسكرية الروسية المتمركزة في أرمينيا، حيث تم تسليم الدفعة الأولى من اللقاح التي تضم 1000 جرعة إلى فرع المستشفى العسكري التابع لوزارة الدفاع الروسية في مدينة غيومري".

ويلاحظ أنه خلال التطعيم لم تحدث أي حالات مضاعفات أو عدم تحمل للقاح.

وأشار المكتب الإعلامي إلى أن التطعيم يجري طوعا وبناء على موافقة خطية من العسكريين والمدنيين. بل وإجمالا تم تسليم أكثر من 23 ألف جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كوفيد - 19 إلى المنطقة العسكرية الجنوبية.

يذكر أن هناك في غيومري، مقاطعة شيراك الأرمينية، تتمركز قاعدة عسكرية روسية وذلك وفقًا للاتفاقية بين الدولتين لعام 1995، وفي عام 2010، تم إدخال تعديلات على هذه الوثيقة، حيث تم تمديد فترة تمركز هذه القاعدة من 25 عامًا إلى 49 عامًا، أي حتى عام 2044.