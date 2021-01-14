زلزال بقوة 5.7 درجة يضرب إندونيسيا

ضرب زلزال، اليوم الخميس، بقوة 5.7 درجة جزيرة سولاويزي في إندونيسيا.

موسكو - سبوتنيك. وبحسب مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي ، فقد تم تسجيل الهزات في الساعة 6.35 (9.35 بتوقيت موسكو). مركز الزلزال كان على بعد 35 كيلومترا جنوب شرقي مدينة ماموجو. ووقع الزلزال على عمق 30 كيلومترا.

ولم يتم الحصول على معلومات حول الضحايا المحتملين والدمار.

وتعتبر إندونيسيا من المناطق الأكثر نشاطا بالزلازل على الأرض، وتشكل جزءا من ما يسمى بحلقة النار في المحيط الهادئ.

وتقع في هذه المنطقة من العالم الطبقات الأرضية الأكثر نشاطا، والتي يتحرك بعضها بسرعة 7 سم سنويا.

في عام 2018، خلف زلزال بقوة 7.5 درجة وتسونامي لاحق في جزيرة سولاويزي، أكثر من 4300 شخص بين قتيل ومفقود.

يذكر أنه في 2004، قبالة الساحل الغربي لجزيرة سومطرة الإندونيسية، وقع الزلزال الأقوى في العالم خلال السنوات الخمسين الأخيرة حيث بلغت قوته 9.1 درجة، والذي نجم عنه موجة تسونامي أودت بحياة مئات الآلاف من الأشخاص في 12 بلدا مطلا على المحيط الهندي.