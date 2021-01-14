البحرية الإيرانية تطلق "صواريخ كروز" شمال المحيط الهندي

أطلقت وحدات القوة البحرية التابعة للجيش الإيراني، اليوم الخميس، أنواعا من "صواريخ كروز في إطار المرحلة النهائية من مناورات "الاقتدار البحري 99" المقامة في بحر عمان".

وقال قسم العلاقات العامة للجيش الإيراني، في بيان له، إنه "تم في المرحلة النهائية للمناورات إطلاق عدة أنواع من صواريخ كروز أصابت أهدافها بدقة"، وذلك حسب وكالة "أنباء فارس" الإيرانية.

وأشار البيان إلى أن "الصواريخ كانت من مختلف المديات، وتم إطلاقها من الشاطئ ومن ظهر السفن العسكرية، وقد أصابت أهدافها بنجاح في شمال المحيط الهندي وفي منطقة المناورات".

من جانبه،، قال المتحدث باسم المناورات، الأدميرال أمير حمزة علي كافياني، إن "القوة البحرية باتت اليوم تمتلك قدرات عالية المستوى في مجال صواريخ كروز البحرية، وبحوزتها أنواع منها"، معتبرا أن "القوة التأثرية لصواريخ كروز بمختلف المديات لدى القوة البحرية الايرانية اليوم، تعد سلاحا حاسما في المعارك البحرية".

وأشار كافياني إلى "أن قسما من الأسلحة والمنظومات المستخدمة وعلى خلفية طابعها السري لم يتسن بثها إعلاميا"، محذرا الأعداء "من أي اعتداء وانتهاك للحدود البحرية الإيرانية وأن ذلك سيستهدف بصواريخ كروز من الشواطئ والبحر".

وكان الجيش الإيراني أعلن، أمس الأربعاء، إطلاق مناورات بحرية جديدة تحمل اسم "اقتدار - 99"، مشيرا إلى أنها تقام على سواحل منطقة مكران وشمال المحيط الهندي.

وذكرت ذلك وكالة الأنباء الإيرانية "إيرنا"، اليوم الأربعاء، مشيرة إلى أن المرحلة الأولى من المناورات، انطلقت دون إعلان مسبق. وتابعت: "انتشرت وحدات القوة البحرية فوق السطح وتحت السطح كما انتشر الطيران التابع للجيش في منطقة المناورات لتبدأ مناوراتها وفقا للسيناريو المعد مسبقا".