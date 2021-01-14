في مناوراتها البحرية... غواصة إيرانية محلية الصنع تطلق طوربيدا يصيب الهدف

قال حمزة علي كاوياني المتحدث باسم مناورات "الاقتدار البحري 99" الإيرانية، إن الغواصة "فاتح" نجحت في إطلاق طوربيد بحري لأول مرة.

وبحسب وكالة "فارس" الإيرانية، أكد كاوياني أنه تم إطلاق الطوربيد البحري من الغواصة "فاتح" المصنعة من قبل خبراء وزارة الدفاع الإيرانية، وقد أصاب الهدف.

يشار إلى أن إيران تجري مناورات بحرية تحت اسم مناورات "الاقتدار البحري 99" في خليج عمان.

وفي سياق متصل، أكد كاوياني تنفيذ عمليات بالطائرات المسيرة في المناورات، حيث تم استخدام منظومات مسيرة نفذت وبأداء مناسب مختلف مهام الاستطلاع والاستطلاع القتالي.

يشار إلى أن إيران كانت قد استعرضت السفينة الحربية الجديدة "مكران"، في خليج عمان، قبيل انضمامها إلى أسطول البحرية الإيرانية، المشارك في مناورات الاقتدار البحري.

وقد تم تدشين السفينة الحربية بحضور عدد من الشخصيات العسكرية الإيرانية البارزة، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا).

كما ذكرت الوكالة أن المهمة القادمة لسفينة "مكران" ستكون حماية الأمن البحري في منطقة رأس الحد وخليج عدن وباب المندب والبحر الأحمر، على حد تعبيرها.

جدير بالذكر أن رئيس مؤسسة الصناعات البحرية التابعة لوزارة الدفاع الأميرال أمير رستكاري كان قد أعلن في أغسطس/آب 2017، تسليم الغواصة "فاتح" المصنعة من قبل المتخصصين في مؤسسة الدفاع البحري في وزارة الدفاع إلى أسطول القوة البحرية الإيرانية.

وأشار الأميرال رستكاري إلى القدرات التي يتمتع بها المتخصصون الإيرانيون في مجال صناعة وتصميم المعدات الدفاعية البحري، لافتا إلى أن غواصة "فاتح" تتمتع بإمكانيات كبيرة، وقال إنها تعتبر من الغواصات شبه الثقيلة بوزن 527 طنا وهي أفضل من غواصة "غدير" على صعيد قدرتها على الحركة في العمق 200 متر، وأشار إلى أن لديها قدرة على إطلاق أربعة صواريخ بقطر 533 ملم وحمل ثمانية من الألغام البحرية.