"سابقة خطيرة"... رئيس تويتر يكشف أسباب حظر حساب ترامب

كشف الرئيس التنفيذي لموقع "تويتر" جاك دورسي، اليوم الخميس، عن أسباب حظر حساب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من على المنصة.

وقال دورسي في تغريدات على حسابه الرسمي: "أنا لا أحتفل أو أشعر بالفخر"، لحظر حساب ترامب، لافتا إلى أن القرار يعتبر "إخفاقا" لتويتر في تعزيز "الحوار بشكل صحي بين مستخدميه".

واعتبر أن قرار الشركة كان "صائبا"، لكنه في نفس الوقت "يشكل سابقة خطيرة".

وأوضح دورسي: "اتخذنا قرارا بأفضل المعلومات التي حصلنا عليها استنادا إلى التهديدات التي تتعرض لها السلامة العامة داخل وخارج تويتر".

I do not celebrate or feel pride in our having to ban @realDonaldTrump from Twitter, or how we got here. After a clear warning we’d take this action, we made a decision with the best information we had based on threats to physical safety both on and off Twitter. Was this correct? — jack (@jack) January 14, 2021

وفي الثامن من يناير/كانون الثاني الجاري، أعلنت شركة تويتر، إيقاف الحساب الرسمي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب نهائيا "خوفا من خطر إثارة مزيد من العنف"، وذلك بعد يومين من اقتحام العشرات من أنصار ترامب مبنى الكونغرس (الكابيتول).

وقالت الشركة في بيان: "بعد المراجعة الدقيقة للتغريدات الأخيرة لحساب دونالد ترامب والظروف المحيطة بها، أوقفنا الحساب نهائيا بسبب خطر حدوث مزيد من التحريض على العنف".