وزير الخارجية الإيراني يزور موسكو في يناير

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إن نظيره وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، سيزور موسكو في يناير/ كانون الثاني.

وقال لافروف في مؤتمر صحفي عقده مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان: "بالمناسبة، من المتوقع أن يزور وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف موسكو في يناير".

أعلن وزير الخارجية الروسي عن تعاون وتنسيق مستمر مع الجانب السعودي فيما يخص مكافحة وباء فيروس كورونا المستجد.

ونقلت وكالة "سبوتنيك" المؤتمر الصحفي الذي عقد، اليوم الخميس، في وزارة الخارجية الروسية بين الوزير الروسي سيرغي لافروف ونظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان.

وقال لافروف في مستهل المؤتمر الصحفي إن موسكو والرياض على تعاون وتنسيق دائم بشأن مكافحة وباء فيروس كورونا المستجد.

وبدوره، قال وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، إن التعاون مع روسيا ساهم في استقرار أسواق النفط.

وأضاف الوزير السعودي خلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، قائلا: "نتعاون مع روسيا ضمن منظومة أوبك+"

وأشار وزير الخارجية السعودي إلى أن "المملكة تدفع باتجاه تحقيق الاستقرار في المنطقة، وأشار ابن فرحان إلى "نجاح المملكة في تنفيذ اتفاق الرياض في اليمن".