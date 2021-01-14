الكشف عن 9 زعماء يستخدمون تطبيق "تليغرام"

وكتب دوروف بمدونته الشخصية: "يشرفنا أن القادة السياسيين، بالإضافة إلى العديد من منظمات المجتمع المدني، يعتمدون على تطبيق "تيلغرام" لمكافحة المعلومات المضللة ونشر المعلومات المهمة".

وأضاف دوروف قائلا: "بخلاف التطبيقات الأخرى، "تيلغرام" لا يستخدم خوارزميات مبهمة لتحديد ما إذا كان المشترك سيرى المحتوى الذي يشترك فيه أم لا، حيث تعد قنوات "تيلغرام" هي الطريقة المباشرة الوحيدة لأصحاب الرأي للتواصل مع جمهورهم بشكل موثوق. ومن خلال القضاء على الخوارزميات المتلاعب فيها التي أصبحت مرافقة لمنصات التكنولوجيا من عام 2010، لذلك قنوات "تيلغرام" تستعيد الشفافية والنزاهة في الاتصالات العامة بين "شخص وآخر".

وأشار دوروف إلى أن الرئيس البرازيلي بولسونارو والرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أطلقا قناتيهما مؤخرًا. وسبعة زعماء آخرون هم: رئيس المكسيك أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، رئيس فرنسا إيمانويل ماكرون، رئيس وزراء سنغافورة لي هسين لونغ، رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي، رئيس أوزبكستان شوكت ميرزيوييف، ورئيس أركان تايوان تساي إنجفين، بالإضافة إلى رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو.

وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة "تليغراف" البريطانية أن تطبيق "تليغرام" أصبح ثاني أكثر التطبيقات تنزيلًا في الولايات المتحدة بعد أن هرع أنصار دونالد ترامب لتحميله. ووفقًا لها، حدث هذا يوم الأحد بعد حجب حسابات ترامب على "تويتر" و"فيسبوك" وإغلاق شبكة التواصل الاجتماعي "بارلر"، التي تحظى بشعبية بين أنصار الرئيس. لذلك، في الفترة من الأربعاء إلى الأحد، تم تنزيل تطبيق "تليغرام" حوالي 545 ألف مرة في الولايات، وهو ما يقرب من ثلاثة أضعاف ما كان عليه في نفس الفترة من الأسبوع السابق.

وقام "واتساب ماسنجر" مسبقًا بتحديث اتفاقية المستخدم، مضيفًا بندًا بشأن نقل البيانات الشخصية إلى "فيسبوك"، وينص البند على أن "واتساب" كجزء من شركة "فيسبوك"، سيشارك مع "عائلة التطبيقات" الكاملة للشركة المعلومات الضرورية حول المستخدم لتحليل عاداته وأذواقه.