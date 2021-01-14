الكشف عن 9 زعماء يستخدمون تطبيق "تليغرام"

وكتب دوروف بمدونته الشخصية: "يشرفنا أن القادة السياسيين، بالإضافة إلى العديد من منظمات المجتمع المدني، يعتمدون على تطبيق "تيلغرام" لمكافحة المعلومات المضللة ونشر المعلومات المهمة".
وأضاف دوروف قائلا: "بخلاف التطبيقات الأخرى، "تيلغرام" لا يستخدم خوارزميات مبهمة لتحديد ما إذا كان المشترك سيرى المحتوى الذي يشترك فيه أم لا، حيث تعد قنوات "تيلغرام" هي الطريقة المباشرة الوحيدة لأصحاب الرأي للتواصل مع جمهورهم بشكل موثوق. ومن خلال القضاء على الخوارزميات المتلاعب فيها التي أصبحت مرافقة لمنصات التكنولوجيا من عام 2010، لذلك قنوات "تيلغرام" تستعيد الشفافية والنزاهة في الاتصالات العامة بين "شخص وآخر".
وأشار دوروف إلى أن الرئيس البرازيلي بولسونارو والرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أطلقا قناتيهما مؤخرًا. وسبعة زعماء آخرون هم: رئيس المكسيك أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، رئيس فرنسا إيمانويل ماكرون، رئيس وزراء سنغافورة لي هسين لونغ، رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي، رئيس أوزبكستان شوكت ميرزيوييف، ورئيس أركان تايوان تساي إنجفين، بالإضافة إلى رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو.
وقام "واتساب ماسنجر" مسبقًا بتحديث اتفاقية المستخدم، مضيفًا بندًا بشأن نقل البيانات الشخصية إلى "فيسبوك"، وينص البند على أن "واتساب" كجزء من شركة "فيسبوك"، سيشارك مع "عائلة التطبيقات" الكاملة للشركة المعلومات الضرورية حول المستخدم لتحليل عاداته وأذواقه.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)