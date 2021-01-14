تقرير يكشف ارتفاع إنتاج النفط لدول أوبك في ديسمبر بمقدار 280 ألف برميل يوميا

كشف تقرير شهري لمنظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"، اليوم الخميس 14 يناير/كانون الثاني، عن ارتفاع إنتاج النفط لدول أوبك في شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي بمقدار 280 ألف برميل نفط يوميا.

موسكو – سبوتنيك. وأعلن التقرير الشهري لمنظمة أوبك، أن دول المنظمة رفعت إنتاجها من النفط بمقدار 280 ألف برميل يوميا على أساس شهري، ليصل الإنتاج إلى 25.36 مليون برميل يوميا.

في الوقت نفسه، أعطت المنظمة تقييما سلبيا لمستوى تنفيذ صفقة أوبك+، الذي بلغ نسبة 102 في المئة، مقارنة بـ 104 في المئة في شهر تشرين الثاني/نوفمبر 2020.

وجاء في تقرير المنظمة: "بلغ متوسط إنتاج 13 دولة من بلدان أوبك 25.36 مليون برميل يوميا في شهر ديسمبر 2020.

وهو ما يمثل زيادة قدرها 0.28 مليون برميل يوميا مقارنة بشهر نوفمبر.

وارتفع كذلك الإنتاج بشكل رئيسي في ليبيا والعراق والإمارات، وانخفض في نيجيريا والكونغو وأنغولا.