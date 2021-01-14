تتجاوز قيمتها 160 مليون دولار... إسرائيل تعلن بيع أنظمة رادار لسلوفاكيا

أعلنت إسرائيل، اليوم الخميس، التوقيع على اتفاقية لبيع أنظمة رادار متقدمة إلى دولة سلوفاكيا تتجاوز قيمتها 160 مليون دولار.

جاء ذلك وفق ما أفاد به وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس في تغريدة بحسابه على "تويتر".

وقال غانتس: "ستبيع وزارة الدفاع لسلوفاكيا 17 منظومة رادار من إنتاج الصناعات الجوية، بأكثر من نصف مليار شيكل (160 مليون دولار)".

وأضاف: "هذه الخطوة تحسن وضعنا وسوف تساعدنا في مواجهة فيروس كورونا اقتصاديا".

وختم غانتس تغريدته بالقول: "هذا دليل آخر على تعزيز التعاون مع الناتو وعلى الابتكارات الإسرائيلية، التي أعتزم مواصلة تعميقها".

אני שמח לעדכן על עסקת רכש נוספת שיוצאת לדרך: משרד הביטחון ימכור לסלובקיה 17 מערכות מכ"מ תוצרת התעשייה האווירית, ביותר מחצי מיליארד ש"ח–מהלך שמבצר את מעמדנו ויסייע להתמודד עם הקורונה הכלכלית. זאת עוד עדות להידוק שיתוף הפעולה עם נאט"ו ולחדשנות הישראלית, שאני מתכוון להמשיך ולהעמיק. pic.twitter.com/GyvPwdXk78 — בני גנץ - Benny Gantz (@gantzbe) January 14, 2021

وفي الخامس من الشهر الجاري، أعلنت إسرائيل عن أكبر صفقة دفاعية مع اليونان بقيمة 1.68 مليار دولار.

وقال غانتس وقتها في تغريدة له إنه اتفق مع نظيره اليوناني نيكولاوس باناجيوتوبولوس على توقيع اتفاقية تعاون أمني لبناء وتشغيل وتجهيز منشأة تدريب للقوات الجوية اليونانية لمدة 20 عاما، بقيمة 1.68 مليار دولار.

وقالت القناة "12" العبرية، إن وزارة الدفاع الإسرائيلية فازت بالمنافسة الدولية لإنشاء مركز تدريب جوي للقوات الجوية اليونانية.

وأوضحت أن شركة "أنظمة إلبيت" (Elbit Systems) الإسرائيلية هي من ستتولى تنفيذ المشروع.

وأضافت أن العقد الضخم، الذي سيتم التوقيع عليه في القريب، يتضمن إقامة "إلبيت" مدرسة للطيران لصالح سلاح الجو اليوناني، على غرار المدرسة التي تديرها الشركة لصالح القوات الجوية الإسرائيلية.

وقالت إن الشركة الإسرائيلية ستقوم بتشغيل المدرسة وتوفير التدريب وأجهزة المحاكاة والدعم اللوجستي اللازم، فيما سيتم مستقبلا دراسة التعاون بين مدارس الطيران في إسرائيل واليونان.