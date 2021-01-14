1.7 مليار دولار حجم خسائر مدريد جراء العاصفة الثلجية

كشفت الحكومة الإسبانية، اليوم الخميس، عن حجم الخسائر التي تكبدتها جراء العاصفة الثلجية في مدريد.

ونقلت "رويترز" عن مصادر رسمية أن العاصفة أحدثت أضرارا تبلغ قيمتها نحو 1.4 مليار يورو (1.7 مليار دولار) على الأقل.

واجتاحت العاصفة الثلجية، العاصمة الإسبانية، بداية الأسبوع الماضي، وتسببت في غلق الشركات وتضرر المباني وتوقف الخدمات.

وأدت العاصفة "فيلومينا" إلى سقوط أكبر كمية من الثلوج على وسط البلد الأوروبي منذ عقود، لتخلف حالة من الفوضى مع انخفاض درجات الحرارة إلى مستويات قياسية.

وقال خوسيه لويس مارتينز ألاميدا، رئيس بلدية مدريد، للصحفيين، إن مدريد شهدت كارثة جراء العاصفة.

وأكد أنها أثرت بشدة على الحياة الطبيعية والخدمات العامة في مدريد، وهو ما أدى إلى وقوع أضرار بالغة في الممتلكات الشخصية والنشاط الاقتصادي.

وحث ألاميدا الحكومة المركزية على إعلان مدريد منطقة كوارث، وهو ما يعني تخصيص إعانات طارئة لها.