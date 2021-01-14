قائد القوى الجوية الإيرانية: أي عدوان على بلادنا سيقابل برد ساحق

أكد قائد القوى الجوية الإيرانية، العميد الطيار عزيز ناصر، في تصريحات أدلى بها اليوم الخميس، أن أي عدوان سيطال بلاده سيقابل برد ساحق.

وقال نصر خلال كلمة له في حفل تكريم والتعريف بقائد القاعدة الجوية السادسة في بوشهر بإيران، إن سلاح الجو الإيراني بلغ أوج قوته وقدرته من خلال الاعتماد على الموارد والإمكانات الداخلية.

© Sputnik . Press service of the Russian Foreign Ministry وزير الخارجية الإيراني يزور موسكو في يناير

وبين العميد ناصر في تصريحاته، أن القوات المسلحة الإيرانية "متعاطفة ومتكاتفة في ظل قيادة القائد العام للقوات المسلحة ولن تسمح بأي تهديد للأعداء".

وبحسب وكالة أنباء "فارس" الإيرانية، نوه القائد الإيراني إلى أن قوة بلادة وقدرتها حصلت عليها من خلال "الاعتماد على الموارد والإمكانيات الداخلية"، وأن هذه القوة قد بلغت مستوى عالٍ من القوة والقدرة الردعية الدفاعية.

وقال قائد القوى الجوية: "إننا لسنا طلاب حرب ولكن لا نسمح للأعداء بأي عدوان أو تهديد"، وأكد على أنه "يجب على مدعي الديمقراطية الكاذبون أن يعلموا أن القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية متعاطفة ومتكاتفة".

واعتبر القائد الإيراني في حديثه أن لدى العدو تقدير خاطئ لقدرات المقاتلين والقوات المسلحة (الإيرانية)، مشددا على أن "القدرة والجاهزية الدفاعية العالية للقوات المسلحة لا تسمح للعدو حتى بالتفكير في العدوان والتهديد لأن أي عدوان سيقابل برد ساحق "، بحسب الوكالة.