المروحيات تتحرك... إيران ترصد غواصة أجنبية بجانب مناوراتها... صور وفيديو

أعلنت القوات الإيرانية، اليوم الخميس، عن رصدها غواصة أجنبية اقتربت من منطقة المناورات "اقتدار 99" التي اختتمتها البحرية الإيرانية اليوم.

وأشار الجيش الإيراني إلى أن الغواصة الأجنبية اقتربت من منطقة المناورات في المرحلة الأخيرة شمالي المحيط الهندي مما استدعى تحرك قواتها.

وبحسب وكالة "إرنا" الإيرانية، "قامت مروحيات مضادة للغواصات برصد الغواصة الأجنبية في الوقت المناسب، وأجبرتها على مغادرة منطقة المناورات".

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گزارش شده است که یک "زیردریایی ناشناس خارجی " اوایل امروز وارد منطقه #رزمایش نیروی دریایی ایران شد



به موقع اقدامات انجام شد که مورد توجه قرار گرفت pic.twitter.com/NyBV3YZEkg — World Media News (@WorldMediaNews3) January 14, 2021

وانطلقت المرحلة الأولى من مناورات البحرية الإيرانية "اقتدار 99" أمس الأربعاء، دون إعلان مسبق.

نیروی دریایی ارتش ایران پس از صدور اخطار به یک زیردریایی خارجی، او را از منطقه بیرون می‌کند زیرا در نزدیکی منطقه مانوری بود که امروز در دریای عمان به پایان رسید. pic.twitter.com/h8Sx8NLGje — سلام نو (@Salameno_ir) January 14, 2021

وقامت وحدات القوات البحرية الإيرانية بنشر قطعاتها فوق وتحت سطح البحر بالإضافة إلى الطيران التابع للجيش ضمن منطقة المناورات، بحسب سيناريو معد سابقتا.

1️⃣ شاهد از غیب رسید. سر و رو نشان دادن زیردریایی جورجیا در دریای پارس آن هم در یک رزمایش جنگی ایرانی، تنها و تنها یک چرایی دارد و آن هشدار آفند هسته‌ای به ایران است.

🔻 https://t.co/Qav3IQqXHH pic.twitter.com/uDmKdOo1ub — ستون ششم (@sotun_6) January 14, 2021

وشملت المناورات التي اختتمت اليوم، وحدات العمليات في السواحل والبحر، بالإضافة إلى إطلاق صواريخ من طراز كروز البحرية "سطح – سطح"، وطوربيدات من الغواصات البحرية الإيرانية محلية الصنع وعمليات نفذتها طائرات دون طيار.