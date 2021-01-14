رئيس الفلبين: المرأة لا تصلح لتولي الرئاسة

اعتبر الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي أن المرأة لا تصلح لتولي منصب رئاسة البلاد.

جاء ذلك في تصريحات له خلال افتتاح مشروع طريق سريع، ردا على تكهنات بأن ابنته قد تخلفه العام المقبل، بحسب "رويترز".

وقال دوتيرتي إن ابنته " إنداي" لن تترشح للرئاسة، موضحا أنه أبلغها ألا تترشح وذلك لإشفاقه عليها بسبب معرفته بأنها "ستمر بما يمر به أنا الآن".

وأضاف الرئيس أن الرئاسة عمل لا يناسب المرأة، وذلك لأن التكوين العاطفي للمرأة مختلف تماما عن تكوين الرجل.

ويذكر أن منصب الرئاسة في الفلبين شغلته امرأتان من قبل وهما غلوريا ماكاباجال أرويو من 2001 إلى 2010 وكورازون أكينو من 1986 إلى 1992.

وعرف الرئيس دوتيرتي البالغ من العمر 75 عاما بآراء وصفت في الغالب بأنها مسيئة وجنسية ومعادية للمرأة لكن مكتبه يصفها في العادة بأنها "نكات غير ضارة".

وعلى الرغم من هذه التصريحات، لا يزال دوتيرتي يحتفظ بشعبية كبيرة في أوساط الفلبينيات.

وفي نتيجة استطلاع للرأي أجري مؤخرا عن المرشح المفضل ضمن قائمة منافسين محتملين لانتخابات 2022، احتلت ابنته رئيسة بلدية دافاو سيتي واسمها الرسمي سارا دوتيرتي-كاربيو المركز الأول.