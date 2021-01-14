في تاريخ الولايات المتحدة، أصبح دونالد ترامب أول رئيس تتخذ محاولات لعزله مرتين من قبل مجلس النواب.

وقال الخبير الروسي إيليا كرافشينكو في مقابلة مع "زفيزدا"، اليوم الخميس إن:

محاولة فرض إجراءات عزل على الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب هي عمل سياسي انتقامي من قبل الديمقراطيين.

كما أعرب الخبير عن ثقته في أن كل ما يحدث في المؤسسة السياسية الأمريكية هو هجوم على ترامب شخصيًا.

وقال كرافشينكو: "الرمزية هي أنه لم يتبق الكثير، وأن ترامب سيتنحى من تلقاء نفسه، لكن هذا لا يزعجهم. إنهم يريدون إظهار قوة الكونغرس الذي يسيطر عليه الديمقراطيون. فقط الإقالة، فقط ذلك". وقال كرافشينكو إن هذا هجوم على ترامب شخصيًا من أجل تدمير صورته السياسية قدر الإمكان وعدم السماح لجزء من الناخبين بالتجمع حوله ومنع إعادة انتخابه في عام 2024.

وأضاف أن هذا يشير أيضًا إلى التسرع الذي يعمل به خصوم دونالد ترامب السياسيون. وفقًا للقانون، تستغرق إجراءات الإقالة حوالي ستة أشهر. يتم إجراء تحقيق حقيقي، ويتم تقديم أدلة لا يهتم بها الديمقراطيون اليوم.

يجب أن يتخذ مجلس الشيوخ قرارًا نهائيًا، وهو غير قابل للاستئناف، لكن ليس هناك وقت لذلك. يعتزم أعضاء مجلس الشيوخ البقاء في إجازة حتى 19 يناير، وفي اليوم التالي سيكون هناك رئيس جديد. وأضاف الخبير "ليس هناك وقت للوصول بإجراءات الإقالة إلى نهايتها المنطقية".