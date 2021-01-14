تسجيل
18:53 GMT14 يناير/ كانون الثاني 2021
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إسرائيل سبتمبر 2020

    بعد زيارته للناصرة.. هل ينجح نتنياهو في تفتيت القائمة المشتركة؟

    © AP Photo / Alex Kolomoisky
    العالم
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/0f/1046845442_0:0:3072:1728_1200x675_80_0_0_6a31bc80c1196a7a9111774ab94acc74.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/world/202101141047799593-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%87%D9%84-%D9%8A%D9%86%D8%AC%D8%AD-%D9%86%D8%AA%D9%86%D9%8A%D8%A7%D9%87%D9%88-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D9%81%D8%AA%D9%8A%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D9%83%D8%A9%D8%9F/

    في الوقت الذي فقد فيه الكثير من أصواته الانتخابية داخل المجتمع اليهودي، يحاول بنيامين نتنياهو استمالة المواطنين العرب عبر زيارات متكررة، من أجل كسب بعض الأصوات في الانتخابات المقبلة.

    وبعد مدينة أم الفحم، زار نتنياهو أمس الأربعاء منطقة الناصرة، في محاولة للتودد للجماهير العربية، وكسب أصواتها، حيث قدم اعتذاره على ما ‏قاله عام 2015، وقال إنه يريد أن يبدأ "عصراً جديداً معهم (عرب إسرائيل).

    وتأتي توجهات نتنياهو للجماهير العربية بعد إعلان تقاربه مع منصور عباس زعيم حزب القائمة العربية الموحدة الذي ينتمي أعضاؤه للحركة الإسلامية، وسط أنباء عن مساعي الليكود لتفكيك القائمة العربية وإضعافها قبل الانتخابات.

    وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس عقب تصاعد التوتر العسكري على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، لبنان، إسرائيل 27 يوليو 2020
    © REUTERS / POOL
    تتجاوز قيمتها 160 مليون دولار... إسرائيل تعلن بيع أنظمة رادار لسلوفاكيا
    نتنياهو والعرب

    وفي الناصرة، قال نتنياهو بحسب موقع "آي 24 نيوز": "لقد حرفت تصريحاتي ‏خلال انتخابات عام 2015، ويجب على جميع المواطنين الإسرائيليين التصويت، ‏هذا حق ديموقراطي". ‏

    وأضاف: "لسنوات، شوّهت العناصر السياسية كلماتي، ففي انتخابات عام 2015 لم ‏يكن في نيّتي التحذير من تصويت العرب، ولكن التحذير من التصويت للقائمة ‏المشتركة".‏

    وفي ما يتعلق بالعنف داخل المجتمع العربي، أوضح نتنياهو "لقد استثمرت في ‏المجتمع العربي أكثر من جميع الحكومات الإسرائيلية مجتمعة في تاريخ إسرائيل ‏بأكملها. نعمل لضمان أمنكم الشخصي". ‏

    وتابع نتنياهو "أريدكم أن تغادروا منازلكم دون خوف وأن تتجوّلوا في تل أبيب أو ‏بئر السبع أو الخضيرة، لهذا طلبت من وزير الأمن الداخلي أمير أوحانا أن يعد لي ‏خطة للقضاء على الجريمة والعنف في المجتمع العربي، والتي تشمل حرباً مريرة ‏مع المنظمات الإجرامية، لقد قمنا بذلك بنجاح ضد المنظمات الإجرامية في المجتمع ‏اليهودي وسنفعل ذلك بنجاح في المجتمع العربي أيضاً، قريباً جداً سأقدم الخطة ‏للحكومة والجمهور وأعدكم، سننفذها".‏

    وقال نتنياهو في الانتخابات السابقة أن العرب يقبلون على مراكز التصويت بأعداد كبيرة، وذلك من أجل تشجيع الناخبين العرب على التصويت في الانتخابات المقبلة في أبريل نيسان.

    وخاطب نتنياهو الجماهير العربية في إسرائيل خلال زيارته لأم الفحم قائلا: "انظروا كيف يتعانق العرب واليهود في دبي وفي البحرين فلماذا لا يتعانق العرب هنا في إسرائيل؟ أنا لست ضد المواطنين العرب، إنما ضد الأحزاب العربية التي لا تعترف بالصهيونية وبدولة إسرائيل".

    رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في الكنيست، القدس 2 ديسمبر 2020
    © REUTERS
    بعد زيارته للناصرة.. نتنياهو يتعهد بتحقيق "عصر جديد" مع عرب إسرائيل
    رفض عربي

    هبة يزبك، عضو الكنيست الإسرائيلي عن القائمة المشتركة، قالت إن "بنيامين نتنياهو يعيش أزمة انتخابية حقيقية، ويشعر أنه فقد مخزون أصواته داخل المجتمع اليهودي، ويعتقد أنه يستطيع التوجه والتملق للمجتمع العربي الفلسطيني من أجل كسب بعض الأصوات، لإنقاذ نفسه والتمكن من تشكيل الحكومة القادمة".

    وأضافت في تصريحات لـ "سبوتنيك": "من المعروف أن المجتمع العربي سيكون له بالمرصاد، وستعمل القائمة المشتركة بكل قوة حتى لا يحصل نتنياهو على صوت واحد من المجتمع العربي، فهو المحرض والعنصري الأكبر للمجتمع العربي والشعب الفلسطيني، ونحن نرفض إعطائه أي شرعية من خلال التصويت له أو لحزب الليكود".

    وبشأن تواصل نتنياهو مع أحد مكونات القائمة المشتركة ومحاولة تفكيك هذا التكتل، أكدت يزبك أن "نتنياهو يسعى لتفتيت القائمة المشتركة منذ قيامها، وأي عملية إضعاف للقائمة المشتركة لا شك أنها ستؤثر على قوة نتنياهو".

    وتابعت: "نحن نعمل بكل جهد في هذه الأيام لتثبيت قوة القائمة المشتركة، لكن ضمن قواعد وخط سياسي واضح مبني على الثوابت وعلى عدم إشراك الحقوق بالمواقف السياسية، هذا خط أحمر، وعلى هذا الأساس نحن نريد التحالف الوحدودي، وسنكون لنتنياهو بالمرصاد حتى لا تزداد قوته خاصة عبر مجتمعنا العربي".

    وحدة القائمة

    من جانبه قال منصور دهامشة، سكرتير الجبهة الشعبية، والقيادي في القائمة المشتركة، إن "بنيامين نتنياهو يسعى من خلال زيارته للمناطق العربي إلى محاولة كسب أي أصوات عربية، ولكن بشكل قاطع نجاحه في هذا الأمر سيكون محدودًا".

    وأضاف في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن "الجمهور العربي والقائمة المشتركة بكافة مركباتها ترفض بشكل قاطع توجيه الأصوات الانتخابية لنتنياهو أو لحزب الليكود المتطرف، لذلك لن تكلل مساعيه بالنجاح، وهذه الزيارات لن تجدي نفعًا".

    وفيما يخص محاولات تفتيت القائمة المشتركة عبر الاتفاق مع بعض مكوناتها، قال: "بالفعل كان هناك تواصل بين نتنياهو والشق الجنوبي للحركة الإسلامية، لكن الاتصال لم يثمر عن أي شيء، والحركة لن تكمل التواصل معه، وأكدت ذلك في بيان لها، رفضت خلاله رفضا قاطعا لسياسة نتنياهو".

    غواصة أمريكية
    © Photo / Pixabay / Skeeze
    المروحيات تتحرك... إيران ترصد غواصة أجنبية بجانب مناوراتها... صور وفيديو
    وتابع: "كما رفضت الحركة استكمال التواصل مع رئيس حزب الليكود، ووقف الاتصالات وأي اتفاق بينهما، بل على العكس تماما طالبت المواطنين العرب بالتصويت للقائمة العربية المشتركة، وعدم إعطاء أي تصويت لليكود أو لنتنياهو".

    وأشارت قناة "أخبار 12" العبرية إلى أن نتنياهو يبحث حاليا عن الصوت العربي وأنه غير الاستراتيجية المتبعة منذ سنوات طويلة، إذ لن يتم تصوير العرب كأعداء هذه المرة، حيث يحاول نتنياهو استغلال الشرخ داخل القائمة العربية المشتركة ويسعى لاستقطاب مؤيدين من داخل القطاع العربي.

    وقالت القناة، إن الوضع الجديد مختلف كليا، حيث حدث تقارب واضح بين نتنياهو وبين منصور عباس زعيم حزب القائمة العربية الموحدة الذي ينتمي أعضاؤه للحركة الإسلامية، وسط أنباء عن محاولات يقودها عباس لخوض الانتخابات المقبلة بقائمة مستقلة سعيا منه للانضمام لحكومة برئاسة نتنياهو، أو على الأقل توصية رئيس الدولة بتكليف نتنياهو عقب الانتخابات المقبلة مقابل امتيازات.

    من جانبه، اتهم النائب العربي بالكنيست (البرلمان) الإسرائيلي أيمن عودة، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالاستخفاف بذكاء الجمهور العربي، واصفا إياه بـ "الكذاب"، بحسب إعلام عبري.

    تصريحات عودة وهو رئيس القائمة المشتركة التي تضم 4 أحزاب عربية جاءت بعد زيارة أجراها نتنياهو، الأسبوع الماضي لمدينة أم الفحم العربية شمالي إسرائيلي لحضور تطعيم المواطن الإسرائيلي رقم مليون ضد فيروس كورونا.

    وقال عودة في حديث لهيئة البث الرسمية إن نتنياهو: "حرض ضد المواطنين العرب واعتبرهم رعايا يمكن منحهم لقاحات ومزايا اقتصادية مقابل أصواتهم"، مذكرا بدفع نتنياهو قانون القومية اليهودية، الذي يعتبره الكثيرون من العرب قانونا عنصريا.

    وبحسب آخر إحصاء إسرائيلي رسمي، وصل عدد المواطنين العرب الفلسطينيين (المسلمين والمسيحيين) في إسرائيل إلى (1.930.000) يشكلون 21 بالمئة من إجمالي السكان، البالغ عددهم 9 ملايين و190 ألف مواطن.

    انظر أيضا:

    قائد القوى الجوية الإيرانية: أي عدوان على بلادنا سيقابل برد ساحق
    أردوغان يتلقى لقاحا ضد فيروس كورونا المستجد...صور وفيديو
    "على أنغام بيتهوفن".. شاهد ماذا فعلت ابنة أصالة في منزل ياسمين صبري... فيديو
    المروحيات تتحرك... إيران ترصد غواصة أجنبية بجانب مناوراتها... صور وفيديو
    الكلمات الدلالية:
    العربية, عربية, نتنياهو
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    برج أوستانكينو للبث التلفزيوني في موسكو مغطى بطبقة من الجليد، 13 يناير 2021
    25 تحت الصفر... متى يصل الصقيع إلى ذروته في موسكو
    موسكو تغرق في الثلوج الكثيفة
    موسكو تغرق في الثلوج الكثيفة
    تعديلات نظام الحكم في سلطنة عمان
    تعديلات نظام الحكم في سلطنة عمان
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك