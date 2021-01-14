بسبب كورونا.. 40 مليار دولار خسائر متوقعة للمطارات الأمريكية

كشفت مجموعة تمثل المطارات الأمريكية الرئيسية، اليوم الخميس، عن توقعاتها لحجم الخسائر الناتجة عن التراجع الحاد في حركة السفر بسبب جائحة فيروس كورونا.

وقال مجلس المطارات الدولية لأمريكا الشمالية إنه يتوقع أن تبلغ الخسائر 40 مليار دولار على مدى عامين، بحسب "رويترز".

وبحسب المجلس، فإنه من المتوقع أن يصل فاقد إيرادات المطارات الأمريكية والتكاليف الإضافية إلى 17 مليار دولار بين أبريل/ نيسان 2021 ومارس/ آذار 2022، إلى جانب 23 مليار دولار على مدار السنة المنتهية في مارس/ آذار 2021.

وكانت المطارات حصلت على عشرة مليارات دولار مساعدة طارئة من الكونجرس في مارس/ آذار.

وفي ديسمبر/ كانون الأول الماضي وافق المشرعون على ملياري دولار أخرى للمطارات وأصحاب امتيازات إدارتها والذين كانوا يطلبون عشرة مليارات دولار في جولة الدعم الثانية من الكونغرس.

وقال كيفن م. بورك، المدير التنفيذي لمجلس المطارات، إن الجائحة العالمية مازالت تؤثر بشدة على الأوضاع المالية للمطارات الأمريكية.

وأوضح أن التوقعات الجديدة تُظهر حاجة المطارات إلى "دعم اتحادي إضافي لاجتياز هذه الأزمة".

وأشار إلى أن حركة المسافرين عبر المطارات الأمريكية انخفضت 65 بالمئة في 2020.