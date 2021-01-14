بايدن يقدم خطة دعم الاقتصاد الأمريكي بقيمة 1.9 تريليون دولار

قدم الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، اليوم الجمعة، خطة دعم الاقتصاد الأمريكي بقيمة 1.9 تريليون دولار.

وجاء في بيان مقر بايدن: "خطة الرئيس المنتخب لحماية أمريكي بقيمة 1.9 تريليون دولار طموحة ولكنها قابلة للتحقيق. ستسمح للاقتصاد وستبدأ بالتغلب على الفيروس".

كما اقترح بايدن، إجراء مدفوعات مباشرة للمواطنين الأمريكيين بقيمة 1.4 ألف دولار لكل شخص يسدد الضرائب.

وبذلك يبلغ إجمالي المدفوعات ألفين دولار للشخص في كانون الأول/ديسمبر - كانون الثاني/يناير و3.2 ألف دولار منذ بداية الوباء.

يشار إلى أن بايدن كان قد تعهد خلال حملته الانتخابية العام الماضي بالتعامل مع الجائحة بجدية أكبر من الرئيس دونالد ترامب. وتهدف الحزمة إلى تحويل هذا التعهد إلى واقع بضخ الموارد في جهود التصدي للفيروس والتعافي الاقتصادي.

وفي وقت سابق، يوم الخميس، وقالت نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب وتشاك شومر زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ إن الكونغرس سيعمل فورا على إقرار حزمة التحفيز التي سيعلن عنها بايدن.

وأضافا في بيان "سنعمل فورا على تحويل رؤية الرئيس المنتخب بايدن إلى تشريع يقره المجلسان ليصبح قانونا".