أمريكا... احتجاز أكثر من 100 شخص بسبب الأعمال الإجرامية في واشنطن

أعلن رئيس مكتب التحقيقات الفدرالي، كريستوفر راي، أن المكتب احتجز أكثر من 100 مشارك في أعمال الشغب منذ أسبوع في واشنطن، وتعرّف على أكثر من 200 منتهك محتمل.

واشنطن – سبوتنيك. وقال راي في إحاطة إعلامية: "لقد احتجزنا مع شركائنا أكثر من 100 شخص الذين شاركوا في الأعمال الإجرامية الأسبوع الماضي – اقتحام مبنى الكابيتول".

وأضاف: "منذ 6 كانون الثاني/يناير تعرفنا على أكثر من 200 شخص. نحن نعرف من أنتم. إذا أتيتم إلى هناك سيتمكن عملاء مكتب التحقيقات الفدرالي من إيجادكم"

والأربعاء، 6 يناير الجاري، اقتحمت حشود من أنصار ترامب الحواجز التي وضعتها الشرطة حول مبنى الكونغرس. وصعد أنصار الرئيس الأمريكي إلى الباحة الرئيسية للمبنى، ورفعوا أعلاما مناصرة لترامب، ورددوا هتافات رافضة لنتائج انتخابات الرئاسة الأمريكية التي أسفرت عن فوز منافسه الديمقراطي، جو بايدن.

وإثر نجاح بعض أنصار ترامب في دخول المبنى، دعت شرطة الكونغرس، أعضاء مجلس النواب، إلى أن يأخذوا أقنعة الغاز من تحت مقاعدهم وأن يكونوا مستعدين لاستخدامها.

وأظهرت صور ومقاطع فيديو الشرطة الأمريكية تطلق الغاز المسيل للدموع، في محاولة لمنع المزيد من أنصار الرئيس المنتهية ولايته من اقتحام مبنى الكونغرس.

وكان ترامب قد دعا مناصريه خلال تظاهرة، جرى تنظيمها في واشنطن رفضا لنتائج الانتخابات، إلى التوجه نحو الكونغرس، وتصاعدت الأحداث في محيط الكونغرس بعد مطالبة ترامب أنصاره بـ "عدم الاستسلام ورفض الاعتراف بالهزيمة".