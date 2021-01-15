ارتفاع عدد ضحايا زلزال إندونيسيا إلى 34 شخصا و600 جريح

أعلن المجلس الوطني لإدارة الكوارث في إندونيسيا، صباح اليوم الجمعة، عن ارتفاع أعداد ضحايا الزلزال الذي ضرب جزيرة سولاويزي الإندونيسية إلى 34 قتيلا وجرح أكثر من 600 شخص.

وبحسب بيان المجلس الوطني لإدارة الكوارث في إندونيسيا، ارتفع عدد الضحايا جراء الزلزال الذي ضرب الجزيرة الإندونيسية إلى نحو 34 شخصا وبلغ الجرحى أكثر من 600 شخص.

#UPDATE Rescuers search for more than a dozen patients and staff trapped beneath the rubble of a hospital that was flattened when a powerful earthquake rocked Indonesia's Sulawesi island, killing at least three https://t.co/AqV8wa9L2f pic.twitter.com/fupTO0vHhi — AFP News Agency (@AFP) January 15, 2021

وبحسب المجلس الوطني للكوارث، بلغت قوة الزلزال 6.2 درجة على مقياس ريختر، وكان مركزه بالقرب من مدينة ماموجو في مقاطعة غرب سولاويزي.

وتعتبر إندونيسيا من المناطق الأكثر نشاطا بالزلازل على الأرض، وتشكل جزءا من ما يسمى بحلقة النار في المحيط الهادئ.

وتقع في هذه المنطقة من العالم الطبقات الأرضية الأكثر نشاطا، والتي يتحرك بعضها بسرعة 7 سم سنويا.

في عام 2018، خلف زلزال بقوة 7.5 درجة وتسونامي لاحق في جزيرة سولاويزي، أكثر من 4300 شخص بين قتيل ومفقود.