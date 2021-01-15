أمريكا تدرج تنظيمي "ولاية سيناء" و"حسم" في مصر على قوائم الإرهاب

أدرجت الولايات المتحدة تنظيمي "ولاية سيناء" و"حسم" في مصر ضمن تحديث جديد لقوائم مكافحة الإرهاب.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية، في بيان، إنها أضافت تنظيم "ولاية سيناء" الموالي لتنظيم "داعش"، ضمن قوائم الإرهاب الخاصة بمكتب مراقبة الأصول الأجنبية في الوزارة (أوفاك).

وأضافت الخزانة الأمريكية تنظيم "حركة سواعد مصر"، المعروف إعلامياً باسم "حسم".

وأدرجت الوزارة عدداً من الأشخاص إلى قائمة "الأشخاص المحظورين"، وهم علاء علي محمد، الملقب بعلاء السماحي، الذي يعتقد أنه المسؤول الأول عن تنظيم "حسم"، قائلة إنه موجود في تركيا.

إلى جانب إدراج يحيى السيد إبراهيم، الملقب بيحيى موسى، العضو البارز أيضاً في تنظيم حسم، وهو موجود في إسطنبول بتركيا، حسب وزارة الخزانة الأمريكية.

وقبل إعلان ولائها لتنظيم داعش كان يُطلق على "ولاية سيناء" اسم تنظيم "أنصار بيت المقدس"، الذي تركزت عملياته في البداية على استهداف خطوط الغاز بين مصر وإسرائيل.

ونفذ التنظيم هجمات دموية على مدار السنوات الماضية في مناطق مختلفة في البلاد، لكن نشاطه انحسر حالياً في شمال سيناء، حيث ما زالت السلطات المصرية تخوض حرباً معه هناك.

وتقول الحكومة المصرية إن "حسم" قريب من جماعة الإخوان المسلمين. وسبق أن تبنى التنظيم عدداً من التفجيرات منذ ظهوره في 2014.