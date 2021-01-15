منها حجر ذاتي لمدة أسبوع... فرنسا تفرض إجراءات جديدة على القادمين من تونس

وبحسب موقع "نسمة" التونسي، فقد أعلنت شركة الخطوط الجوية التونسية، في بيان لها أمس، الخميس 14 يناير/ كانون الثاني 2021، عن جملة من الإجراءات تهم المسافرين من تونس إلى فرنسا بسبب الوضع الصحي في البلاد والمتعلق بتفشي فيروس كورونا.

وقد تضمنت الإجراءات الجديدة التي فرضتها فرنسا بحسب بيان الخطوط الجوية التونسية وجود تحليل الـ "بي سي آر" بحوزة جميع المسافرين، بشرط ألا يكون قد مر عليه أكثر من 72 ساعة.

وأكد البيان أن جميع المسافرين سوف يخضعون فور وصولهم المنافذ الفرنسية إلى الحجر الذاتي لمدّة 7 أيام على أن يجري المسافر اختبار "بي سي آر" جديد بعد الأسبوع الأول من الحجر.

وأكد بيان الخطوط الجوية التونسية أن هذه الإجراءات سيبدأ العمل بها اعتبارًا من 18 يناير/ كانون الثاني الجاري.

يشار إلى أن الحكومة الفرنسية كانت قد أعلنت، مطلع يناير/ كانون الأول الجاري، أنها ستشدد الإجراءات التقييدية لاحتواء فيروس كورونا المستجد.

وقال غابرييل عتال في تصريحات نقلتها وسائل الإعلام في البلاد، إن 15 إدارة ستتأثر بهذا الإجراء، الذي ينص على تمديد حظر التجول من الساعة 6 مساءً حتى الساعة 6 صباحًا، بدلاً من الساعة 8 مساءً حتى الآن.

وأعلن وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران، أخيرا، عن افتتاح مراكز التطعيم في المدن وكذلك تسريع التطعيم للعاملين في مجال الرعاية الصحية، ردا على انتقادات قلة عدد الأشخاص، الذين تم تطعيمهم منذ البداية.

وقال الوزير الفرنسي في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر": "قبل بداية شهر فبراير/ شباط، سيتم افتتاح مراكز التلقيح الأولى في المدينة لبدء تطعيم الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 75 عامًا وأكثر، ثم 65 عامًا وأكثر، إلخ".

ومبكرا وتحديدا في شهر يوليو/تموز 2020، أعلن رئيس الوزراء الفرنسي، جان كاستيكس، عن تشديد الإجراءات الصحية في المطارات والمرافئ بهدف تجنب عودة وباء كورونا عبر الحدود.

وقال كاستيكس في مؤتمر صحافي خلال جولة تفقدية قام بها لمطار شارل ديغول شمال شرقي العاصمة باريس: "السلطات الفرنسية ستجري فحص كورونا لكل الوافدين فور وصولهم من 16 دولة تم تصنيفها على أنها خطرة من ناحية درجة انتشار الفيروس".