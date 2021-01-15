وكالة: استئناف اللقاءات بين تركيا واليونان على مستوى الهيئات العسكرية الأسبوع المقبل

نقلت وكالة "الأناضول" التركية عن مصادر أمنية، قولها إن اللقاءات بين تركيا واليونان على مستوى الهيئات العسكرية في "الناتو" سوف تستأنف بداية من الأسبوع المقبل.

وكان وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو دعا اليونان إلى استئناف المحادثات الاستكشافية، حول مطالباتهما البحرية المتعارضة في البحر المتوسط وقضايا أخرى، هذا الشهر.

مصادر أمنية: استئناف اللقاءات بين #تركيا و #اليونان على مستوى الهيئات العسكرية في #الناتو بداية من الأسبوع القادم pic.twitter.com/emJovC66vc — TRT عربي (@TRTArabi) January 15, 2021

وتختلف تركيا واليونان، وهما عضوان في حلف شمال الأطلسي، حول امتداد الجرف القاري لكل منهما في البحر المتوسط ومسائل بحرية أخرى.

وعقدت الدولتان 60 جولة محادثات بين 2002 و2016. واشتعلت التوترات في العام الماضي عندما أرسلت أنقرة سفينة تنقيب إلى مياه تطالب بها اليونان أيضا، لكن السفينة عادت لاحقا إلى السواحل التركية.

وقال جاويش أوغلو، في مؤتمر صحفي، يوم الاثنين: "ندعو اليونان لبدء المحادثات الاستكشافية في شهر يناير الجاري، ونحن مستعدون لاستئنافها".

وأضاف جاويش أوغلو: "لذلك ليس لدى اليونان أي عذر في الوقت الحالي"، مشيرا إلى أن المحادثات ستغطي جميع القضايا بين الجارتين.

وأشار الوزير التركي إلى أنه تحت ضغط من بعض دول الاتحاد الأوروبي، ومن بينها ألمانيا، ألمحت اليونان إلى أنها قد تستأنف المحادثات في 11 يناير/ كانون الثاني.

وقالت وزارة الخارجية اليونانية إنها لم تتلق دعوة رسمية لكنها مستعدة لاستئناف المحادثات.