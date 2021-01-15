سحب الشهادات الفخرية... قرار صادم من الجامعات الأمريكية لترامب

وسحبت كلية "ميدلبري" شهادة فخرية كانت قد قدمتها للمحامي الشخصي لترامب رودي جولياني، وفقا لصحيفة "فوربس".

وفي جامعة "ليهاي"، في بنسلفانيا، صوت مجلس الأمناء على إلغاء الدرجة الفخرية التي منحتها لترامب في عام 1988.

كما قرر مجلس أمناء جامعة "فاغنر"، وهي كلية خاصة تقع في جزيرة ستاتن في نيويورك، سحب الدرجة الفخرية التي منحتها الجامعة لترامب في عام 2004.

ويضغط خريجو جامعة بنسلفانيا، على الإدارة لإلغاء درجة البكالوريوس التي حصل عليها ترامب في عام 1968، من خلال التهديد بوقف تقديم التبرعات، على الرغم من أنه من الصعب جدا على الكلية إلغاء الشهادة.

يشار إلى قيام بنوك "بروفيشنال بنك"، و"دويتشه" و"ساينتشر"، بقطع علاقاتها مع ترامب ومنظمته وأغلقت حساباته ومراقبة سداده للديون التي كان قد أخذها في السابق، بسبب أحداث الكابيتول.

يشار إلى أنه في الـ6 من كانون الثاني/يناير، وهو اليوم الذي كان من المقرر أن يوافق فيه الكونغرس على نتائج الانتخابات الرئاسية الأخيرة ويعلن رسمياً فوز الديمقراطي جو بايدن، اقتحم أنصار ترامب مبنى الكابيتول. توقف عمل الكونغرس لعدة ساعات، وتم إجلاء أعضاء الكونغرس، وكذلك نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس وهو رئيس مجلس الشيوخ. خلال أعمال الشغب، قتل ما لا يقل عن خمسة أشخاص.