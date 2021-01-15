قائد الجيش الهندي يحذر الصين: لا تختبروا صبرنا فمعنوياتنا أعلى من قمم الجبال التي ندافع عنها

حذر قائد الجيش الهندي الجنرال م.نارافان، الجمعة، من اختبار صبر بلاده، في رسالة للخصوم وفي مقدمتهم الصين.

وقال نارافان في خطاب له أمام الجيش في العاصمة نيودلهي بمناسبة يوم الجيش: "لا ننصح أحدا باختبار صبرنا"، مضيفا أن معنويات قواته في "لاداخ" قبالة نظيرتها الصينية "أعلى من قمم الجبال التي تدافع عنها".

ومنطقة لاداخ هي منطقة حدودية شهدت توترا مع القوات الصينية، منتصف العام الماضي، تطورت إلى اشتباكات مسلحة أدت إلى مقتل العشرات على طرفي الحدود.

وأضاف الجنرال أن الهند قادرة على الصمود على جبهة شرق "لاداخ" لتحقيق الأهداف القومية مهما طال الزمن، في حال طال أمد المفاوضات مع بكين بهذا الشأن.

لكنه أوضح أن نيودلهي ملتزمة بالبحث عن حل للأزمة الحدودية الهندية الصينية عبر الحوار الدبلوماسي والعسكري.

أما في ما يتعلق بالوضع الأمني مع الجارة باكستان، أعلن مانوج نارافان أن نحو 300 إلى 400 "إرهابي"، على حد وصفه، يوجدون في معسكرات بالشطر الباكستاني من كشمير وينتظرون فرصة التسلل إلى الهند.