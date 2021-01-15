عشرات الصواريخ تنهال وسط إيران تزامنا مع أمر من ترامب... فيديو

انهالت عشرات الصورايخ في منطقة الصحراء المركزية في وسط إيران، تزامنا مع ما كشفه إعلام أمريكي بشأن صدور أمر من الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، الهدف منه إيران.

وأعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم الجمعة، عن مناورات عسكرية دفاعية في منطقة الصحراء المركزية وسط إيران.

#ایران

برگزاری مرحله اول رزمایش «پیامبر اعظم (ص) ۱۵» سپاه با شلیک انبوه موشک‌های بالستیک



مرحله اول رزمایش #پیامبر_اعظم (ص) ۱۵ با اجرای عملیات ترکیبی موشکی و پهپادی نیروی هوافضای سپاه، در منطقه عمومی کویر مرکزی ایران برگزار شد#Iran#IRGC#Missile#رزمایش pic.twitter.com/aqDHA3TdrJ — World Media News (@WorldMediaNews3) January 15, 2021

وأطلق الجيش الإيراني أعدادا كبيرة من صواريخ أرض-أرض باليستية بالتزامن مع تسيير الطائرات المسيرة الهجومية الحاملة للقنابل.

وتمكنت الصواريخ والمسيرات من تدمير أهداف العدو المفترضة، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية.

ويأتي ذلك تزامنا مع ما نقلته صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، عن مسؤولين أمريكيين، قولهم إن "ترامب أمر بتوسيع القيادة العسكرية الأمريكية الرئيسية في الشرق الأوسط لتشمل إسرائيل".

وأوضحت الصحيفة أن "هذا الأمر يستهدف إعادة تنظيم في اللحظة الأخيرة لهيكل الدفاع الأمريكي الذي دعت إليه الجماعات الموالية لإسرائيل منذ فترة طويلة لتشجيع التعاون ضد إيران".

وفقا للصحيفة، فإن هذه الخطوة تعني أن القيادة المركزية الأمريكية ستشرف على السياسة العسكرية الأمريكية التي تشمل إسرائيل والدول العربية، في خروج دام عقودا من هيكل القيادة العسكرية الأمريكية الذي تم إنشاؤه هناك بسبب الحدة بين إسرائيل وبعض حلفاء البنتاغون العرب.

وأكدت الصحيفة أن "هذه الخطوة هي الأحدث ضمن سلسلة سياسات إدارة ترامب لتشكيل أجندة الأمن القومي التي يورثها إلى الرئيس المنتخب جو بايدن، وتم إجراء التغيير مؤخرا بتكليف من ترامب ولكن لم يتم الإعلان عنه بعد".