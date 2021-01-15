أردوغان: نعتزم مناقشة توريد المنظومة الثانية من "إس-400" مع روسيا

أعلن الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، أن أنقرة تعتزم مناقشة توريد منظومة ثانية من "إس-400" خلال المحادثات مع روسيا، نهاية كانون الثاني/يناير.

موسكو - سبوتنيك. وقال الرئيس التركي للصحفيين، اليوم الجمعة: "لن تحدد أي دولة خطواتنا في الدفاع الوطني، فهذا يعتمد كليًا على قراراتنا. تم حل مشكلة المنظومة الأولى من "إس-400"، ويستمر العمل الآن على توريد المنظومة الثانية. في نهاية الشهر الجاري، سنجري مفاوضات مع روسيا [بهذا الصدد] بين مواضيع أخرى سنناقشها بالتأكيد".

وأضاف إردوغان أنه بعد تنصيب الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن، ستستمر مناقشة المشكلات المتعلقة بمنظومة "إس-400" مع القيادة الأمريكية الجديدة".

وقال الرئيس التركي بهذا الصدد: "لا أعرف ماذا سيقول بايدن، لكننا لن نأخذ الإذن من أي شخص على أي حال".

وطالبت واشنطن أنقرة بالتخلي عن الصفقة وشراء أنظمة باتريوت الأمريكية في المقابل، مهددة بتأخير أو حتى إلغاء بيع أحدث مقاتلاتها "F-35" إلى تركيا، وكذلك بفرض عقوبات اقتصادية عليها.

ورفضت أنقرة تقديم تنازلات وواصلت المفاوضات بشأن دفعة إضافية من "إس-400".

وتكرر تركيا التأكيد على أن تجربتها لمنظومة الدفاع الجوي الروسية، "إس-400" لا تتعارض مع التزاماتها كعضو ضمن حلف شمال الأطلسي (الناتو)، داعية الدول الحليفة لاقتراح بدائل لتوفيق المنظومة مع أسلحة الحلف.