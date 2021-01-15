باكو وإسلام آباد تبحثان التعاون في المجال العسكري مع تركيا

بحث وزير الدفاع الأذربيجاني، ذاكر حسنوف، اليوم الجمعة، مع السفير الباكستاني لدى أذربيجان، بلال هاي، إمكانية إجراء تدريبات عسكرية مشتركة لأذربيجان وتركيا وباكستان.