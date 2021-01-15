ألمانيا مستعدة لمناقشة العقوبات ضد "التيار الشمالي2" مع الإدارة الأمريكية الجديدة

موسكو - سبوتنيك. وقال ماس في مؤتمر صحفي، ردا على سؤال حول موقف بلاده من القرار الذي اتخذته الجهة الألمانية المسؤولة عن مشروع "التيار الشمالي 2" في ضوء تغيير السلطات في الولايات المتحدة الأمريكية: "لا أستطيع أن أقول لكم كيف سيتصرف هؤلاء الذين سيقومون بتنفيذ عملية المد تجاه هذا الإذن. ونحن، بطبيعة الحال، مهتمون للغاية بمناقشة موضوع "التيار الشمالي2" مع الإدارة الجديدة".

وأعاد وزير الخارجية الألماني إلى الأذهان أن القانون الخاص بعقوبات جديدة محتملة ضد المشروع، والذي تم تبنيه في الولايات المتحدة في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، ينص على إجراء مناقشات حول هذه القضية على المستوى الحكومي، مؤكداً أن "هذا القرار يعتبر قرارا إيجابيا وأن الجانب الألماني بالطبع يريد مناقشة هذا الموضوع مع الزملاء في واشنطن، بمجرد أن تبدأ الإدارة الجديدة العمل".