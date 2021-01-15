ماذا تخطط الدول الثلاث... لقاءات متزامنة بين مسؤولين من إثيوبيا وتركيا وإسرائيل

أجرت سفيرة إثيوبيا لدى إسرائيل، ريتا أليمو، مناقشات مثمرة مع وزير التعاون الإقليمي الإسرائيلي أوفير أكونيس، وفقًا لسفارة إثيوبيا في تل أبيب.

وتأكيدا لالتزامهما بتعزيز العلاقات التاريخية بين إثيوبيا وإسرائيل، اتفق الجانبان على العمل معا لتعزيز التعاون الاقتصادي الثنائي والإقليمي من أجل المنفعة المتبادلة، بحسب وكالة الأنباء الإثيوبية.

وأوضحت السفيرة خلال المناقشة الدور البناء الذي تقوم به إثيوبيا لتعزيز التعاون الاقتصادي الإقليمي والقاري والشراكة بروح الاحترام المتبادل والحوار.

و من جانبه أقر وزير التعاون الإقليمي الإسرائيلي أكونيس بالإمكانات الهائلة لإثيوبيا للتعاون الاقتصادي الثنائي والإقليمي.

كما أجرى رئيس مجلس النواب الإثيوبي آدم فرح محادثات مع السفير التركي لدى إثيوبيا ياباراك ألب، وأبلغه باهتمام الحكومة الإثيوبية بتعزيز العلاقات الثنائية مع تركيا حكومة وشعبا، وشكر الحكومة التركية على دعمها وتعاونها مع حكومة وشعب إثيوبيا.

كما أطلعه على تفاصيل العملية العسكرية التي نفذتها القوات المسلحة الإثيوبية على جبهة تحرير تيغراي في إطار القانون.

من جانبه أشاد السفير التركي بالتغيير المستمر في إثيوبيا وقال إن الحكومة التركية ستواصل دعم التعاون الإنمائي.

وأضاف أن إثيوبيا هي ثاني أكبر دولة في إفريقيا من حيث جذب المستثمرين الأتراك، مضيفًا أن هذا سيستمر في التعزيز.

وقال إن العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين في مستوى جيد، مضيفًا أن المستثمرين الإثيوبيين مهتمون بالاستثمار في إثيوبيا.

وأعلنت وزارة التجارة والصناعة الإثيوبية انعقاد الدورة الثامنة للجنة الاقتصادية المشتركة بين إثيوبيا وتركيا، الخميس، في العاصمة التركية أنقرة، برئاسة ملاكو ألبيل وزير التجارة والصناعة في إثيوبيا، وسليمان صويلو، وزير الداخلية التركي.

وفي وقت سابق، أجرى وفد إثيوبي بقيادة ملاكو مناقشة مع أعضاء مجلس الأعمال التركي (TBC) والمستثمرين الأتراك الذين استثمروا في إثيوبيا.

وخلال المناقشة، أثار المشاركون الثغرات في النقد الأجنبي والضرائب الجمركية والضمانات المصرفية وإنفاذ القانون وغيرها من القضايا.

وعبر المستثمرون الأتراك بهذه المناسبة عن رغبتهم في زيادة الاستثمار في إثيوبيا، بحسب وزارة التجارة والصناعة.