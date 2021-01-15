الطائرة التي ستنقل جرعات لقاح كورونا الروسي إلى الأرجنتين تهبط في موسكو

قال ممثل عن شركة الطيران الأرجنتينية إن طائرة الخطوط الجوية الأرجنتينية، التي ستحمل جرعات جديدة من لقاح ""سبوتنيك V" إلى الأرجنتين، هبطت في موسكو.

وقال متحدث الشركة اليوم الجمعة:

"نعم، هبطت الطائرة في موسكو الساعة 18.23 (بتوقيت موسكو)".

ووصلت أول 300 ألف جرعة إلى الأرجنتين في نهاية ديسمبر. وستأخذ هذه الطائرة 300 ألف جرعة من المكون الثاني للقاح. وستعود إلى بوينس إيرس يوم السبت.

وسيتم استخدامها لتطعيم العاملين الطبيين وأطقم العناية المركزة.

وأطلقت دولة الأرجنتين، نهاية شهر ديسمبر من العام الماضي، عملية تلقيح عامة ضد فيروس كورونا المستجد بواسطة لقاح "سبوتنيك- V" الروسي بمختلف المناطق والمدن في البلاد.

وتحدثت مواقع "تويتر" و"فيسبوك" عن انطلاق حملة التطعيم التي بدأت للأطباء العاملين في المستشفيات التي تعنى بمرضى الفيروس.

كما فتحت السلطات الأرجنتينية باب التسجيل عبر الإنترنت للراغبين بتلقي اللقاح الروسي.

ووصلت طائرة مجهزة بشكل خاص تحمل على متنها 300 ألف جرعة من لقاح "سبوتنيك V" الروسي إلى الأرجنتين.

واستقبل طاقم الطائرة التي حطت في مطار "إيزيزا" الدولي، رئيس مجلس الوزراء الأرجنتيني سانتياغو كافييرو، ووزير الصحة الأرجنتين غوينيز غونزاليس والسفير الروسي لدى الأرجنتين دميتري فيوكتيستوف.

وأعلن رئيس الأرجنتين، ألبرتو فيرنانديز، في 10 كانون الأول/ ديسمير 2020، أن بلاده وقعت عقدًا مع روسيا لتزويدها بلقاح "سبوتنيك V" المضاد لفيروس كورونا، من أجل تطعيم 10 ملايين شخص في الفترة من يناير إلى فبراير 2021.