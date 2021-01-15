وكالة: ترامب ينوي مغادرة واشنطن صباح يوم تنصيب بايدن

كشف مصدر، لوكالة "رويترز"، عن نية الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مغادرة واشنطن صباح يوم تنصيب جو بايدن.

ونقلت الوكالة عن المصدر قوله "إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يخطط الآن لمغادرة واشنطن صباح يوم تنصيب الرئيس المنتخب في 20 يناير/ كانون الثاني، بعد أن كان يدرس مغادرة العاصمة في 19 من الشهر نفسه".

وأضاف المصدر أن ترامب، يستعد لإقامة مناسبة وداع في قاعدة أندروز المشتركة، وهي قاعدة خارج واشنطن تضم طائرة الرئاسة.

وأشار المصدر إلى أن ترامب سيتوجه بعد ذلك إلى منتجع مار الاجو في بالم بيتش بولاية فلوريدا.

وصوت مجلس النواب الأمريكي، مساء الأربعاء الماضي، لصالح إقرار تشريع ينص على مساءلة رئيس الولايات المتحدة الحالي، دونالد ترامب، بتهمة التحريض على التمرد في أحداث الكونغرس.

وقد أيد 232 مشرعا في مجلس النواب، بينهم 10 جمهوريين و222 ديمقراطيا، تشريع مساءلة ترامب، مقابل 197 نائبا أعلنوا رفضه.

ويتهم الديمقراطيون، الذين يهيمنون في مجلس النواب (الغرفة السفلى للكونغرس)، ترامب بـ"التحريض على التمرد"، عبر الخطاب الذي ألقاه يوم 6 يناير/كانون الثاني الجاري، ويعتبر على نطاق واسع أنه حث أنصاره على اقتحام مقر الكونغرس.

ونشر الرئيس ترامب، أمس الخميس، مقطع فيديو على "تويتر"، أعلن فيه أنه "أصيب بصدمة وحزن" من اقتحام الكونغرس متعهدا بأن تتم محاسبة كل المشاركين فيه، وقال إنه وجه باستخدام كل الموارد لفرض النظام أثناء نقل السلطة.