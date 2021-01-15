جامعة هوبكنز: إجمالي ضحايا فيروس كورونا في العالم يتجاوز المليونين

أعلنت جامعة جونز هوبكنز الأميركية، التي تلخص بيانات واردة من السلطات الفدرالية والمحلية، بالإضافة إلى وسائل الإعلام وغيرها من المصادر المفتوحة، أن إجمالي ضحايا فيروس كوفيد-19 في العالم قد تجاوز المليونين.

موسكو - سبوتنيك. ووفقا لبيانات الجامعة، فقد بلغ عدد حالات الوفاة جراء الإصابة بفيروس كوفيد-19 في العالم 2 مليون و905 حالات، بينما إجمالي الإصابات 93 مليونا و418 ألفا و238 إصابة حول العالم.

وكانت منظمة الصحة العالمية ، ذكرت يوم الأربعاء الماضي، أن العام الثاني لجائحة فيروس كورونا المستجد قد يكون أشد من عامها الأول.

ونقلت "رويترز" عن مايك رايان المسؤول بالمنظمة أن العام الثاني من الجائحة قد تكون أشد بالنظر إلى حجم انتشارها لاسيما في نصف الكرة الشمالي، ومع ظهور سلالات من الفيروس أكثر عدوى.

وأوضحت المنظمة في أحدث بيان لها بشأن الأوبئة والذي أصدرته الليلة الماضية بأنه بعد أسبوعين من تسجيل عدد أقل من الحالات، تم رصد خمسة ملايين إصابة جديدة بالفيروس الأسبوع الماضي.

وتوقعت ماريا كيركوف الرئيسة الفنية للمنظمة بشأن كورونا أن يزداد الوضع سوءا بعد العطلة في بعض البلدان.

وقبل نحو أسبوعين دعت منظمة الصحة العالمية للاستعداد "للأسوأ"، بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.

وقال رايان إن "هذه الجائحة شديدة الحدية. وقد تفشت سريعا في مختلف أنحاء العالم وقد بلغت كل أصقاع الكوكب، لكنها ليست بالضرورة الأسوأ".