مايك بنس يجري أول اتصال بنائبة جو بايدن... ما محتواه

أجرى مايك بنس، نائب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أمس الجمعة، أول اتصال بكامالا هاريس، نائبة الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن.

وبحسب ما صرح شخصن مطلعان على المحادثة لوكالة "أسوشيتد برس" للأنباء، فقد قدم بنس في المكالمة التهاني لهاريس على فوزها في الانتخابات الرئاسية.

يأتي هذا مع استمرار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في عدم تواصله مع الرئيس المنتخب، جو بايدن، وتشكيكه في شرعية فوزه بالانتخابات.

ووصف أحد الأشخاص المطلعين على المحادثة التي أجريت ظهر يوم الخميس بأنه كان "اتصالا جيدا، إذ هنأ مايك بنس فيها خليفته كامالا هاريس، كما أنه عرض تقديم المساعدة لها".

واشترط الشخص المطلع، لنشر تصريحاته، عدم الكشف عن هويته، بحسب "أسوشيتد برس".

وجاء أول اتصال بين مايك بنس وكامالا هاريس قبل أقل من أسبوع من تولي جو بايدن وهاريس منصبهما في 20 يناير/ كانون الثاني الجاري، وبعد أسبوع بقليل من اقتحام أنصار ترامب مبنى الكابيتول.

وسيحضر بنس حفل تنصيب جو بايدن في 20 يناير، والذي يرفض ترامب حضوره.