الولايات المتحدة تعلن تصنيف الإمارات والبحرين كـ"شريكين أمنيين استراتيجيين"

أعلن البيت الأبيض، اليوم السبت، أن الولايات المتحدة صنفت دولتي الإمارات والبحرين شريكين أمنيين استراتيجيين" لها، وذلك على خلفية التوقيع على الاتفاقيات الإبراهيمية بين البلدين وإسرائيل.

وقال البيت الأبيض، في بيان، إن تصنيف الولايات المتحدة للإمارات والبحرين كشريكين لها يؤكد الالتزام بالتعاون بينهم ويعكس شجاعتهما وقيادتهما وتصميمهما غير العادي بشأن التوقيع على الاتفاقيات الإبراهيمية.

وأضاف البيان إن هذه الخطوة "تظهر مستوى جديدا للشراكة بينهم، واعتراف بالشراكة الاستثنائية مع واشنطن وبالتزامهما بمكافحة التطرف".

وكانت إسرائيل وقّعت رسميا، في 15 سبتمبر/أيلول الماضي، على اتفاقيتي سلام مع دولتي الإمارات والبحرين وذلك في البيت الأبيض بالعاصمة الأمريكية واشنطن وبحضور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

© Sputnik أبرز بنود اتفاق السلام بين إسرائيل والإمارات والبحرين

وتم ذلك في فعالية رسمية كان على رأس حضورها الرئيس الأمريكي ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الخارجية الإماراتي عبدالله بن زايد وأيضًا وزير خارجية البحرين عبد اللطيف الزياني.